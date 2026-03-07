Kas noticis ar Klēru Forlāni, skaisto aktrisi filmā "Iepazīstieties, Džo Bleks"?
Daudzi britu aktrisi Klēru Forlāni pazīst, pateicoties filmai "Iepazīstieties, Džo Bleks", bet ko aktrise darījusi pēc tam?
Klēra Forlāni ir britu aktrise, dzimusi 1971. gadā Londonā. 21 gada vecumā viņa kopā ar ģimeni pārcēlās uz Kaliforniju. Pirms lomas 1998. gada filmā "Iepazīstieties, Džo Bleks" ( Meet Joe Black) Klēra jau bija pazīstama, pateicoties savām lomām filmās "Police Academy 7: Mission to Moscow" (1994), "Mallrats" (1995), "The Rock" (1996), "Basquiat" (1996), "The Last Time I Committed Suicide" (1997) un "Into My Heart/Elements" (1998), kā vēsta "TV Insider".
1998. gadā daudzas meitenes pasaulē vēlējās būt Klēra Forlāni. 26 gadus vecā aktrise spēlēja galveno lomu romantiskajā drāmā "Iepazīstieties, Džo Bleks" kopā ar ļoti šarmanto Bredu Pitu, kurš, iespējams, tobrīd bija savas slavas virsotnē.
"Iepazīstieties, Džo Bleks" ir fantāzijas drāma, kurā Nāve (Breds Pits) iemiesojas cilvēka ķermenī, lai uzzinātu par dzīvi, un apciemo bagāto mediju magnātu Viljamu Perišu (Entonijs Hopkinss). Nāve iemīlas Periša meitā (Klēra Forlāni), saskaroties ar sarežģītām cilvēciskām emocijām, mīlestību un dzīves nepastāvību. Šī filma iekaroja daudzu skatītāju sirdis.
Taču, lai gan pēc šī veiksmīgā projekta viņa turpināja filmēties vairākās citās filmās un virknē televīzijas šovu, aktrise nekad nesasniedza to slavu, ko reiz šķita lemta sasniegt. "TV Insider" norāda, ka tas varētu būt tāpēc, ka Forlāni bijusi ļoti izvēlīga un nav baidījusies atteikties no piedalīšanās projektos. Aktrise arī nebaidās uzstāt, lai lietas notiktu pēc viņas ieskata. Tāpēc viņa pat tika atlaista. Filmējot asā sižeta trilleri "Deep Rising", Klēra atteicās pielāgot savu tēlu režisora Stīvena Somersa vīzijai.
Pie ievērojamākajiem projektiem, kuros viņa piedalījusies pēc filmas "Iepazīstieties, Džo Bleks", var pieskaitīt "Boys and Girls" (2000), "Antitrust" (2001), "The Medallion" (2003), "In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale" (2007) un "Camelot" (2011).
2007. gadā britu aktrise apprecējās ar skotu aktieri Dugreju Skotu (Dougray Scott).
No nesenākajiem projektiem, kuros Klēra piedalījusies:
- Vēsturiskajā drāmas seriālā "Domina" (2021.–2023. gada) viņa atveidoja Oktāviju. Seriāls ir par Līviju Druzillu, varenā Romas imperatora Augusta Cēzara sievu.
- Psiholoģiskajā drāmas seriālā "Cruel Intentions" (2024) viņa atveidoja Klaudiju Merteilu – galvenās varones māti.
- Šausmu trillerī "Salvation" (2025) viņa atveidoja Greisiju.
2024. gadā viņa laikrakstam "The Independent" pastāstīja, ka pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas vairs nebaidās no drosmīgākām lomām.
Aktrise sacīja: "Šī darba brīnišķīgums ir tas, ka tu vienkārši vari ļauties. Tu nezini, kas tevi gaida, un tad kaut kas parādās – un tas ir nākamais izaicinājums un lieliska cilvēku grupa. Nāve man būtu darīt vienu un to pašu atkal un atkal."
Klēras fani uzskata, ka aktrise joprojām izskatās tāpat kā deviņdesmito gadu filmās.