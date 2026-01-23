Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība aicina pieteikt pretendentus "Gada balvai kultūrā"
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība aicina pieteikt pretendentus "Gada balvai kultūrā", kā arī balsot par spilgtāko notikumu kultūras dzīvē Jūrmalā 2025. gadā, piešķirot skatītāju simpātiju balvu. Pretendentus var pieteikt līdz 2026. gada 26. janvārim.
Apbalvojums "Gada balva kultūrā" ir Jūrmalas pašvaldības augstākais novērtējums kultūras nozarē. Piešķirot apbalvojumu, izsaka atzinību un novērtē kultūras dzīves spilgtākos notikumus pilsētas, valsts un starptautiskā mērogā.
Apbalvojumu piešķir, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību kultūras procesu veidošanā un tradicionālās, populārās un inovatīvās kultūras attīstību, kā arī popularizētu Jūrmalu kā radošu pilsētu.
Balvu piešķir par iepriekšējā gadā Jūrmalā notikušiem kultūras pasākumiem un Jūrmalas kolektīvu un mākslinieku sasniegumiem Latvijas un starptautiskos konkursos.
Pretendenti ir fiziskas personas – kultūras jomas darbinieki, projektu vadītāji, mākslinieki, producenti, pasākumu atbalstītāji, kā arī Jūrmalas valstspilsētā notikušo kultūras pasākumu organizatori.
Pretendentus "Gada balvai kultūrā 2025" var pieteikt šādās nominācijās:
- "Par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā",
- "Gada balva kultūrā",
- "Par izciliem sasniegumiem Latvijas un starptautiskajos konkursos, koncertos un izstādēs, popularizējot Jūrmalas vārdu",
- "Par izcilu valsts un starptautiska mēroga kultūras notikumu veidošanu Jūrmalā",
- "Par spilgtāko kultūras notikumu Jūrmalas apkaimēs",
- "Skatītāju simpātiju balva par spilgtāko kultūras pasākumu Jūrmalā".
Pretendentu pieteikšanas kārtība
Pretendentus apbalvojuma nominācijām var izvirzīt fiziska vai juridiska persona.
Pieteikuma anketas un saistošie noteikumi Nr. 27 par apbalvojuma "Gada balva kultūrā" organizēšanas kārtību pieejami sadaļā “Pašvaldība” – “Apbalvojumi” – “Gada balva kultūrā” (Dokumenti).
Aizpildītu pieteikuma anketu var iesniegt:
- klātienē kādā no Jūrmalas valstspilsētas administrācijas apmeklētāju apkalpošanas centriem – Jomas ielā 1/5, Majoros, Raiņa ielā 110, Kauguros, vai Tukuma ielā 20, Ķemeros;
- elektroniski, anketu nosūtot uz e-pasta adresi kulturas_nodala@jurmala.lv.
Jūrmalas Gada balvas kultūrā 2026. gada 20. februārī tiks pasniegtas jau 23. gadu. Pirmo reizi balvas pasniegšana norisinājās 2003. gadā un galveno balvu saņēma komponists Rihards Dubra par skaņdarbu "Te Deum".
Pērn "Gada balvu kultūrā 2024" saņēma Agnija Saprovska par ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā Jūrmalā; par mūža ieguldījumu balva pasniegta Intai Baumanei par Jūrmalas vēstures pētniecību un Ārijai Zeltiņai par kormūzikas un folkloras tradīciju veidošanu Jūrmalā.