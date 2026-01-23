Savādos apstākļos bezvēsts pazudis kautiņu pārcietis vīrietis
Pēc nesen notikuša kautiņa Tukumā Gatis palika ar lauztām ribām un žokli. Tomēr ģimenes pārdzīvojumi joprojām nav mazinājušies, jo divas dienas pēc pārciestās operācijas, vīrietis pazuda bez vēsts.
Vīrieša māsa Vineta raidījumam "Degpunktā" atklāj, ka brālis bija iekļuvis vardarbīgā kautiņā un brīdī, kad viņš pārradās mājās viņa dzīvesbiedre vīrieti nogādāja līdz ārstniecības iestādei. “Viņa no slimnīcas pazvanīja, teica, ka viņš ir drausmīgi sasists, spļāva asinis. Iespējams, ribas iedūrušās plaušās, bet tās ribas nebija, paldies Dievam, iedūrušās,” norāda Vineta.
Tomēr traumas Gatim bija nopietnas - ārsti secināja, ka viņam ir lauzts žoklis un ribas. Turklāt žokļa lūzumam bija nepieciešama operācija, ko Tukumā nebija iespējams veikt, līdz ar to vīrietis tika nogādāts Rīgā, Paula Stradiņa slimnīcā. Vineta norāda, ka devās Rīgā brāli apciemot, un tur pamanīja, ka viņš uzvedas nedaudz savādi.
“Tad, kad mēs bijām tajā svētdienā, viņš teica, ka viņš jau pa nakti gribēs pīpēt un tāpat izkāps [pa logu] uzpīpēt. Es nezinu vai viņam no tās sišanas tā galva bija sagājusi, jo viņš man pirmdienas vakarā piezvanīja un kaut ko nesakarīgu teica,” atklāj Vineta.
Sieviete norāda, ka viņai ar brāli bija noruna, ka pēc operācijas viņi sazvanīsies, tomēr divas dienas pēc operācijas viņš telefonu vairs necēla. Vineta apgalvo, ka pēc atkārtotiem zvaniem slimnīcai, "kāda sieviete viņai esot norādījusi, ka brālis 16. datumā esot izrakstīts no slimnīcas". Tāpat viņa esot atzinusi, ka "vīrietis bijis tāds jocīgs". "Kāpēc izrakstīja – numurus priekš kam mēs atstājam, telefona numurus, ja viņu vienkārši izraksta, ja viņš tāds jocīgs vēl bija?” neizpratnē ir Gata māsa.
Stradiņa slimnīca norāda, ka datu aizsardzības dēļ vīrieša ārstēšanas gaitu nevar komentēt, taču norāda, ka “pacientam ir tiesības jebkurā brīdī izteikt vēlmi pārtraukt ārstēšanos vai atstāt stacionāru pēc paša iniciatīvas". "Par jautājumiem saistībā ar pacienta orientēšanās spējām vai drošību varam uzsvērt, ka šādi lēmumi vienmēr tiek pieņemti, balstoties uz medicīnisku izvērtējumu, nevis subjektīviem iespaidiem," pauž slimnīca.
Raizējoties par to, ka ar brāli noticis ļaunākais, Vineta vērsās ar iesniegumu policijā. Viņa norāda, ka Tukuma iecirknī viņa esot aicināta iesniegumu rakstīt elektroniski, ko sieviete arī izdarīja. Tomēr pēc vairākām dienām viņa noskaidroja, ka Valsts policija iesniegumu nemaz nav saņēmusi un brāļa meklēšana nav tikusi uzsākta.
“Viņi man saka: “Kāpēc jūs rakstījāt elektroniski?” Es saku: “Bet kā – Tukuma iecirknī man teica, lai rakstu elektroniski un tas ātrāk aiziet uz Rīgu.” Man atbild: “Nē, vajadzēja rakstīt iesniegumu turpat iecirknī.” Es saku: “jūs paši zinat ko jūs darat?”” komunikāciju raksturo Vineta.
Saskaroties ar tik daudzām neskaidrībām, vīrieša ģimene devās pie trīs dažādiem gaišreģiem, un visi teikuši to pašu - Gatis esot noslepkavots. Šobrīd Gatis ir pazudis jau vairāk nekā mēnesi, un tuvinieki lūdz atsaukties ikvienu, kurš Āgenskalna apkaimē, vai citos Rīgas rajonos 16. vai 17. decembrī būtu manījis Gati Šilbergu vai zina viņa atrašanās vietu. Līdzcilvēki aicināti zvanīt Vinetai uz tālruni 29183013 vai policijai 112.