Bauskas pašvaldība Čudara lēmumu par novada plānojuma apturēšanu apstrīdēs ST
Bauskas novada dome 22. janvāra ārkārtas sēdē pieņēmusi lēmumu vērsties Satversmes tiesā (ST), lai apstrīdētu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara (JV) rīkojumu, ar kuru daļēji apturēta Bauskas novada teritorijas plānojuma darbība.
Kā liecina informācija pašvaldības mājaslapā, pašvaldība uzskata, ka apstrīdētās normas ir izstrādātas atbilstoši normatīvajiem aktiem un teritorijas attīstības plānošanas principiem.
Tādēļ dome vērsīsies ST, prasot izvērtēt ministra rīkojuma atbilstību Satversmei, Eiropas Vietējo pašvaldību hartai un citiem normatīvajiem aktiem.
Pašvaldības izpilddirektoram uzdots nodrošināt pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu ST likumā noteiktajā termiņā.
Pašvaldība uzsver, ka teritorijas plānojums ir būtisks instruments līdzsvarotas attīstības nodrošināšanai, un tā izstrāde veikta, ievērojot gan vietējās kopienas intereses, gan valsts normatīvo regulējumu.
Kā ziņots, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Čudars konstatējis būtiskas juridiskas un saturiskas nepilnības, tādēļ izdevis rīkojumus par Bauskas un Preiļu novadu teritorijas plānojuma saistošo noteikumu darbības apturēšanu daļās, kas bez pietiekama datu, izpētes un tiesiska pamatojuma nosaka nesamērīgus ierobežojumus atjaunīgo energoresursu (AER) attīstībai, komercdarbībai un privātpersonu tiesību īstenošanai.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, vērtējot abu pašvaldību plānojumus, secināja, ka tajos noteiktie ierobežojumi nav savietojami ar novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijās noteikto ekonomikas specializāciju, kas vērsta uz AER ražošanu.
SIA "EWE Neue Energien 2" Valsts vides dienestam (VVD) iesniedzis ieceri par 17 vēja elektrostaciju izbūvi Bauskas un Jelgavas novadu teritorijās, un VVD ir sācis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.
Pašvaldība pērn oktobrī sniedza VVD oficiālu atbildi, norādot, ka lielākā daļa plānotā vēja parka teritorijas atrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēs, kur šāda būvniecība nav pieļaujama. Arī novembrī sniegtajā atzinumā pašvaldība atkārtoti uzsvēra, ka iecere neatbilst spēkā esošajam teritorijas plānojumam un zonējums nav maināms.
Savukārt Preiļu novadā AS "Latvenergo" plāno vēja elektrostaciju parka "Riebiņi" būvniecību.