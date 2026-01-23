Notikušas pirmās Dienvidkurzemes novada iedzīvotāju padomju vēlēšanas
Dienvidkurzemes novadā janvārī notikušajās pirmajās iedzīvotāju padomju vēlēšanās 21 teritoriālajā vienībā 1393 iedzīvotāji klātienē un elektroniski ievēlēja 111 padomju locekļus no 195 kandidātiem. Aktivitāte bija īpaši augsta Aizputē, Priekulē un vairākos pagastos, bet jaunievēlētās padomes darbu sāks februārī uz trīs gadu termiņu.
Divdesmit vienā Dienvidkurzemes novada teritoriālajā vienībā no 2026. gada 13. līdz 15. janvārim un 17. janvārī norisinājās pirmās novada iedzīvotāju padomju vēlēšanas. Tajās iedzīvotāji balsoja par kandidātiem, kas turpmāk pārstāvēs viņu intereses savā pagastā vai pilsētā un veicinās sadarbību ar pašvaldību.
Vēlēšanas notika gan klātienē, gan elektroniski, kopumā piedaloties 1393 novadā deklarētajiem iedzīvotajiem no 16 gada vecuma. Vēlēšanās piedalījušies ne tikai Latvijas Republikas pilsoņi, bet arī pilsoņi no Lietuvas un viens Portugāles pilsonis, kā to pieļauj pašvaldības nolikums par iedzīvotāju padomēm. Prieks, ka vēlēšanās piedalījušies arī vairāki jaunieši, kuri nesen kā sasnieguši 16 gadu vecumu. Dažs atnācis līdzi vecākiem, bet citi piedalījušies vēlēšanās draugu vai vienaudžu mudināti. Tāpat arī vairums novadā deklarēto jauniešu ap 20 gadu vecumu labprāt izdarījuši savu izvēli, balsojot gan klātienē, gan elektroniski. Tomēr lielākā daļa vēlētāju bija vidēja vecuma (30 līdz 50 gadi) novadā deklarēto iedzīvotāju.
Iedzīvotāju balsošanā klātienē pilsētās un pagastos kopumā izsniegtas 1257 balsošanas veidlapas, no kurām par derīgām atzītas visas veidlapas. Iedzīvotāji aktīvi balsoja arī elektroniski - par derīgām atzītas 119 veidlapas, bet par nederīgām atzītas 17 veidlapas. Klātienes balsošanā lielākā iedzīvotāju aktivitāte bijusi Aizputes un Priekules pilsētās, kā arī Vērgales, Kalētu, Dunikas, Kazdangas, Rucavas un Vaiņodes pagastos. Bet elektroniski visvairāk balsojuši Aizputes un Grobiņas pilsētās, kā arī Vērgales, Rucavas un Gaviezes pagastos.
Dienvidkurzemes novada iedzīvotāju padomēs no 195 kandidātiem, bija jāievēl 111 locekļi. Un tie ir:
AIZPUTES PILSĒTĀ:
- GUNTARS STEKJĀNIS
- EDGARS VALDMANIS
- LINDA ČANDERE
- ANNA SKUDRA
- IVETA KĻEVCOVA
- INTA OŠA
- KRISTĪNE LUDBĀRŽA
GROBIŅAS PILSĒTĀ:
- JĀNIS VIDUCIS
- JĀNIS STONGVILS
- REINIS KAMPARS
- MĀRTIŅŠ BALODIS
- PĒTERIS ZUDAVS
- MONTA SALDENIECE
- EDGARS TREIMANIS
PRIEKULES PILSĒTĀ:
- KRISTERS ANDERSONS
- RIGONDA DŽERIŅA
- IRITA VILKAVECKA
- LIENA BRAŽE
- AGNESE ĢĪBIETE
- JURIS DIRNĒNS
- ANETE VECTĪRELE
BĀRTAS PAGASTĀ:
- ANDIS KŪMS
- IVETA ROLE
- VALENTĪNA GRICMANE
- ALDIS LAZDUPS
- EMĪLS SERMOLIŅŠ
CĪRAVAS PAGASTĀ:
- ULDIS ŠMITS
- SANTA MATVIJČUKA
- AGNITA VAITKUS
- LIGITA NORENBERGA
- INGA ROĢE
DUNALKAS PAGASTĀ:
- JĀNIS LAGZDIŅŠ
- ILGMĀRS STONIS
- ANDRIS KAPIŅŠ
- MADARA LAGZDIŅA
- AGITA ROZE
DUNIKAS PAGASTĀ:
- LAIMA VEIDEMANE
- SANDIJS UPMALIS
- SIMONA LIEĶE
- INTA EKTE
- ANDIS ROLIS
EMBŪTES PAGASTĀ:
- MAIRITA MAME
- ELITA OZOLA
- INDRA PĀVILA
- DINA ZIEMELE
- INDRA FJODOROVA
GAVIEZES PAGASTĀ:
- MĀRIS MELDRIS
- EDGARS CĪRULIS
- KRIŠJĀNIS MEDNIS
- AGRIS MACKARS
- INESE KALNIŅA
GRAMZDAS PAGASTĀ:
- DĀVIS STRAZDS
- OLITA BIĶE
- MADARA FREIBERGA
- LAURA BRANCE
- ZANE VĪTOLA
KALĒTU PAGASTĀ:
- LIDIJA KARBAUSKIENE
- JUSTĪNE TILGALE
- ĢIRTS LOČMELIS
- DACE RAZMA
- DAIRIS ZIEMELIS
KALVENES PAGASTĀ:
- INETA SERMULE
- KRISTAPS SERMULIS
- MARIKA RUZAIĶE
- IGNS ROZENBERGS
- ĻUBOVA STRAZDE
KAZDANGAS PAGASTĀ:
- ELĪNA MEDENE
- ERNESTS MEDENIS
- LINDA ZELTIŅA
- LIENE JUZUPE
- ULDIS RUNGOVSKIS
MEDZES PAGASTĀ:
- INĀRA AVOTIŅA
- AIJA RUNE
- IRITA SAIMNIECE-MATEUSA
- ANDA BALANDIŅA
- SANTA MEĻĶE
NĪCAS PAGASTĀ:
- DIĀNA ANSULE
- EDGARS MIĶELIS KOVAĻSKIS
- MARGARITA RJABKO
- INGA NOVADE
- RASMA PĀVELA
OTAŅĶU PAGASTĀ:
- ANDA VEIDELE
- LILITA KAUPUŽA
- INDRA MOKORENKO
- INESE ĢIRNE
- VINETA JUŠĶEVICA
RUCAVAS PAGASTĀ:
- RAIVIS VINDIGS
- LĪGA JAUNZEME
- JĀNIS VEITS
- DACE MIEME
- VIKTORS ZĪVERTS
VAIŅODES PAGASTĀ:
- LARISA LAGZDIŅA
- GUNITA RIEŽNIECE
- RUSLANS PEČULIS
- MĀRTIŅŠ FRICSONS
- IVETA MAME
VECPILS PAGASTĀ:
- EDGARS GRUNDMANIS
- SNIEDZE STRAUTA
- RAIMONDS PABĒRZIS
- LUDVIGS JERUMANIS
- INTA DREIMANE
VĒRGALES PAGASTĀ:
- LIENE ZAĻKALNE-GLEZERE
- SANDIJS SAIMNIEKS
- DAINA VĪTOLA
- ZANDA ZOLDNERE
- DAINA VANAGA
VIRGAS PAGASTĀ:
- RUTA BALODE
- SARMĪTE EIDINTA
- BAIBA SKĀBARDE
- GATIS JAUNZEMIS
- GIJS GŪŽA
Padomes locekļu darbs ir brīvprātīgs un bez atalgojuma. Iedzīvotāju padomes darbības termiņš ir trīs gadi.
Pirmās iedzīvotāju padomes sēdes plānotas sasaukt 2026. gada februārī, kuras vadīs novada attiecīgā pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs. Tajā no visiem padomes locekļiem ievēlēs padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sēžu protokolistu. Nākamās padomes sēdes sasauks un vadīs jau ievēlētais padomes priekšsēdētājs vai tā vietnieks. Ar padomes darba kārtību un protokoliem būs iespējams iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.dkn.lv