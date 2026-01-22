Lietuviešu teātra sensācija "Kad atkal būsim jauni" pirmizrāde Latvijas Nacionālajā teātrī
Latvijas Nacionālais teātris uz lielās skatuves piedāvās lietuviešu teātra sensāciju – Daivas Čepauskaites lugu “Kad atkal būsim jauni”, ko iestudē Latvijā labi pazīstamais lietuviešu režisors Rolands Atkočūns. Izrādē atklāti un ar humoru izskanēs novecošanas tēma, piedaloties izciliem Nacionālā teātra aktieriem un viesiem. Pirmizrāde gaidāma 5. februārī.
Par izrādi vēstīts tās anotācijā: “Katrs no mums ir piedzīvojis, ka, satiekoties ar jaunības draugiem, rodas ilūzija – spēks un enerģija nekur nav zuduši un arī mīlestība var atgriezties. Ja ne uz otru cilvēku, tad dzīvi gan. Šajā izrādē četras dāmas labākajos gados pēc vairākiem gadiem ir satikušās atvadu brīdim no viena liktenīgā vīrieša, vismaz viņas par to ir pārliecinātas. Tomēr šķietami skumjā diena sevī vēl glabā daudz neiedomājamu pārsteigumu. Labu.”
Jauniestudējums “Kad atkal būsim jauni” būs lietuviešu režisora Rolanda Atkočūna debija Nacionālajā teātrī. Savukārt Daiva Čepauskaite ir Kauņas Nacionālā drāmas teātra dramaturģe un aktrise. Arī Kauņā šīs lugas iestudējumā, kas tapis 2023. gadā Aleksandra Špilevoja režijā, spēlē teātra pazīstamākie mākslinieki, radot īstu notikumu lietuviešu teātra pasaulē – izrāde ir ne tikai populāra un skatītāju pieprasīta, bet arī godalgota – Lietuvas teātra Gada balva “Zelta skatuves krusts” par labāko sieviešu lomu tika pasniegta visām četrām galveno lomu atveidotājām.
Kā uz novecošanos raudzīties bez rezignācijas, kā pasmaidīt par sevi un visām izmaiņām, kas skar ķermeni un garu, kā uzmundrināt otru un kopīgi piebremzēt laika straujo skrējienu, ir aktuāla tēma it visur, tāpēc kaimiņvalsts teātra panākumi iedvesmoja lokalizētai versijai Latvijas Nacionālajā teātrī. Tomēr lielākā iestudējuma intriga ir tas, ka šoreiz uz skatuves būs vēl neredzēts aktieru ansamblis, Nacionālā teātra aktieru ansamblim pievienojoties divām spožām viesmāksliniecēm – Dailes teātra ilggadējai aktrisei Akvelīnai Līvmanei un Valmieras teātra aktrisei Baibai Valantei. Gaidāma izrāde, kurā netrūks smieklu, labas mūzikas un pat kustību partitūras.
Izrādes mākslinieciskā grupa: režisors Rolands Atkočūns, tulkotāja Indra Brūvere-Daruliene, scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka, dramaturgs Arvis Ostrovskis, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, video mākslinieks Toms Zeļģis, skaņas dizains Kristaps Diura, dejas horeogrāfs un kustību konsultants Rūdis Vilsons. Darba autortiesības pieder Kauņas Nacionālajam drāmas teātrim.
Lomās: Dace Bonāte (Vita), Indra Burkovska (Irēna), Lāsma Kugrēna vai Baiba Valante (Jūlija), Akvelīna Līvmane (Alma), Marija Bērziņa (Nepazīstamā), Voldemārs Šoriņš (Hercs) un Ivars Puga (Viņš).
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs un tīmekļvietnē. Pirmizrāde 5. februārī Latvijas Nacionālā teātra Lielajā zālē. Tuvākās izrādes 6., 14., 20., 22. februārī un 5. martā.