Limbažu novadā pielāgos un aprīkos septiņas patvertnes iedzīvotāju drošībai
Limbažu novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2025. gada 3. decembrī noslēgušas vienošanos par projekta “Patvertņu pielāgošana un aprīkošana Limbažu novadā” īstenošanu.
Projekta mērķis ir nodrošināt Limbažu pilsētas iedzīvotāju aizsardzību krīzes un valsts apdraudējuma gadījumā, pielāgojot un aprīkojot septiņus pašvaldības īpašumā esošus objektus atbilstoši III kategorijas patvertnes prasībām. Patvertnes būs paredzētas iedzīvotāju aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, tostarp sprādziena triecienviļņa, šķembām un spiediena militāra uzbrukuma, kara, katastrofu vai tehnogēnu avāriju gadījumos.
Projektā paredzēti būtiski būvniecības un tehniskie uzlabojumi – telpu pārbūve un atjaunošana, konstrukciju pastiprināšana, hidroizolācijas uzlabošana, ventilācijas sistēmu izbūve vai atjaunošana, elektroapgādes un avārijas apgaismojuma ierīkošana, ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšana, kā arī piekļuves pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat plānots izvietot informatīvo marķējumu un iegādāties nepieciešamos materiāltehniskos resursus – sēdvietas, higiēnas līdzekļus, pārtikas un ūdens krājumus. Katra objekta pielāgošanas apjoms tiks noteikts pēc detalizēta tehniskā izvērtējuma un saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumiem.
Pašlaik Limbažos nav funkcionāli pieejamu patvertņu, kas apdraudējuma gadījumā nodrošinātu iedzīvotājiem drošas patvēruma vietas. Projekta īstenošana ļaus izveidot reāli funkcionējošu civilās aizsardzības infrastruktūru, būtiski stiprinot pašvaldības spējas reaģēt ārkārtas situācijās.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 320 690,59 eiro, no kurām 85 % jeb 272 587 eiro veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 15 % jeb 48 103,59 eiro – pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu plānots īstenot līdz divu gadu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim. Limbažos patvertņu izveide paredzēta Burtnieku ielā 4 un 7, Parka ielā 36, kā arī Rīgas ielā 9, 16, 28 un 30. Savukārt patvertņu atrašanās vietas Alojā, Salacgrīvā un Staicelē vēl tiek izvērtētas un precizētas.
Īstenojot projektu, tiks ievērots horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”, veicinot drošu un pieejamu vidi visiem iedzīvotājiem.