Jelgava aicina uz vērienīgu ledus skulptūru festivālu
Februāra sākumā Jelgava aicina iegrimt ziemas noskaņās un piedzīvot 27. Starptautisko ledus skulptūru festivālu, kas šogad norisināsies divas dienas – 7. un 8. februārī.
Starptautiskos konkursos atzīti tēlnieki ledū atklās savu skatījumu par tēmu “Ilūzijas spēks”, aicinot apmeklētājus raudzīties tālāk par acīm redzamo un piedzīvot brīžus, kuros patiesība savijas ar maldiem. Festivālu papildinās plaša izklaides programma: skulptūru veidošanas dueļi, zinātnes šovi, iluzionistu priekšnesumi, ledus spēles un slidkalniņš, bērnu rotaļu izrādes un koncerti ar Latvijā plaši zināmiem mūziķiem.
“Ilūzijas spēku” ledū veidos tēlnieki no 12 valstīm
Vēl pirms festivāla norises skiču konkursā žūrija izvēlējās šī gada festivāla dalībniekus – labāko darbu autorus. Šogad konkurss piesaistīja plašu starptautisko tēlnieku uzmanību – tika saņemti vairāk nekā 40 pieteikumi, no kuriem dalībai festivālā atlasīti 20 tēlnieki no 12 valstīm: Argentīnas, Indonēzijas, Polijas, Mongolijas, Nīderlandes, Ukrainas, Spānijas, Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Dalībnieki Jelgavā ieradīsies 1. februārī, bet ledus skulptūras tiks veidotas no 2. līdz 6. februārim.
Šogad mākslinieki skatītājus aicinās ielūkoties ilūziju pasaulē, kur robeža starp realitāti un šķietamo kļūst trausla un mainīga. Tēlnieku darbos atklāsies gan mūsdienu cilvēka attiecības ar tehnoloģijām, gan dabas, gaismas un formas radītās ilūzijas, kā arī skaistuma, laimes un iekšējās pasaules uztveres daudzveidība.
Festivāls rosinās ne tikai apbrīnot ledus mākslu, bet arī aizdomāties par to, cik atšķirīgi katrs no mums redz pasauli. Jāpiebilst, ka vēl papildus divas talantīgas tēlnieces radīs īpašas ledus fotoskulptūras, kas aicinās apmeklētājus pašiem kļūt par mākslas darba daļu – iejusties karalienes, princeses vai pasakas “Kailais karalis” varoņa lomā. Būs iespēja iemūžināt sevi pie viena no pasaulē slavenākajiem cirka brīnumiem – truša parādīšanās no cepures, kā arī pie simboliskas fotoskulptūras, kur kaķis spoguļattēlā sevi redz kā varenu lauvu, atklājot ilūzijas un realitātes pretstatu. Festivāla apmeklētājus priecēs arī citas iespaidīgas ledus fotoskulptūras, ledū iesaldēti objekti, kā arī dažādas ledus atrakcijas un spēles.
Šogad festivālā bezmaksas zona – Jāņa Čakstes bulvāris
Pasta sala, brīvdabas koncertzāle “Mītava” un slidotava būs galvenās festivāla norises vietas, kur apmeklētājus gaidīs gan individuālās un komandu skulptūras, gan plaša kultūras programma uz divām skatuvēm. Savukārt Jāņa Čakstes bulvāris, kas iepriekšējos gados bija daļa no maksas teritorijas, šogad pārtaps par brīvi pieejamu svētku zonu.
Tajā būs aplūkojamas ledus fotoskulptūras, darbosies atrakcijas un karuseļi, kā arī ziemas “viesmīlības zona” ar plašu gardumu un uzkodu klāstu, karsto un auksto dzērienu izvēli un amatnieku darinājumiem. Iestājoties tumšākam laikam, svētku atmosfēru paspilgtinās arī lāzeršovs – tas notiks ar atkārtojumiem, un būs skatāms no jebkuras vietas festivāla teritorijā.
Festivāla programma piemērota visai ģimenei
Festivāla darba laiks gan sestdien, gan svētdien būs no pulksten 11.00 līdz 22.00. Abas dienas Pasta salas publiskajā slidotavā apmeklētājiem būs pieejama ledus spēļu zona, kas aicinās pievienoties dambretes, galda hokeja un domino turnīriem, bet mazākos apmeklētājus priecēs ledus slidkalniņš. Brīvdabas koncertzālē “Mītava” notiks rotaļu izrādes, savukārt uz Pasta salas skatuves zinātkāros aizraus zinātnes šovi ar dažādiem eksperimentiem.
Turpat varēs vērot arī skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumus, liekot skatītājiem sekot līdzi, kā mākslinieku rokās dzimst īsti ledus darbi. Festivāla noskaņu papildinās iluzionista priekšnesumi. Sestdien brīvdabas koncertzālē “Mītava” notiks ledus skulptūru konkursa apbalvošana un festivāla atklāšana, pēc tam uzstāsies muzikālā apvienība “Vintāža”, bet vakara īpašais viesis – harizmātiskā grupa “Instrumenti”. Svētdien vakara programmu iesāks ekspresīvais Jelgavas ansamblis “Tandēms trijatā”, tam sekos Normunds Rutulis kopā ar Slaveno Rīgas orķestri, bet festivālu noslēgs starptautiski atzītā un enerģijas pilnā etnomūzikas grupa “Tautumeitas”.
Biļetes līdz 31. janvārim iespējams iegādāties par izdevīgāku cenu “Biļešu Paradīze” kasēs visā Latvijā, Jelgavas Kultūras nama kasē un vietnē www.bilesuparadize.lv.