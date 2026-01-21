KM vēl nav saņēmusi pašvaldības atbildi par iespējām valstij pārņemt "Goru"
Kultūras ministrija (KM) noteiktajā termiņā nav saņēmusi pašvaldības atbildi par iespējām valstij pārņemt Latgales vēstniecību "Gors", trešdien Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē informēja kultūras ministre Agnese Lāce (P).
KM līdz apakškomisijas sēdei gaidīja pašvaldības atbildi uz piedāvājumu no Rēzeknes pašvaldības valsts īpašumā pārņemt Latgales vēstniecības "Gors" ēku, kā arī par 75% iesaistīties koncertzāles satura izstrādē. Lāce atklāja, ka atbilde nav saņemta, taču domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV) ministriju esot informējis, ka atbilde esot parakstīta.
Pēc ministres paustā, šāda attieksme parāda pašvaldības pieeju pēdējā brīdī piedāvāt informāciju, par ko jāpieņem lēmums.
Tāpat Rēzeknes domei bija jāsniedz skaidrojums arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) par "Gora" pārvaldību, tostarp, vai pašvaldība ir nodrošinājusi, ka "Gors" sagatavo kvalitatīvus un pilnīgus pārskatus un atskaites par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, kā pašvaldībā ir veikts šo dokumentu izvērtējums, vai par to pašvaldība ir sniegusi atgriezenisko saiti uzņēmumam. VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Patmalnieks sēdē informēja, ka atbilde ir saņemta un tiks vērtēta. Pēc viņa paustā, ministrija ar pašvaldību ir nemitīgā pārrunu procesā.
Jau ziņots, ka pēc SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" veiktā funkciju audita Rēzeknes pašvaldība paziņoja, ka izvērtē iespēju Latgales vēstniecību "Gors" pārveidot par iestādi vai izvēlēties citu pārvaldības formu.
Rēzeknes mērs Bartaševičs iepriekš medijiem apgalvoja, ka tiek skatīti divi iespējamie scenāriji - deleģēšanas līguma izmaiņas ar "Austrumlatvijas koncertzāli" vai kapitālsabiedrības pārveide par iestādi. Variants par "Gora" nodošanu nomā privātajam operatoram vairs netiekot skatīts.
Taču pašvaldība esot gatava runāta arī ar KM par "Gora" nodošanu valstij. Bartaševičs uzskata, ka pareizi būtu valstij pārņemt objektu īpašumā. "Rēzeknes pilsēta ir gatava maksāt kredītus," apgalvoja mērs, precīzi nenosaucot, kāds ir atlikušais maksājumu apjoms, minot, ka tas varētu būt trīs līdz četri miljoni eiro.
"Tas nav mūsu mērķis nodot valstij, bet tas ir mūsu piedāvājums, ja viņi uzskata, ka mēs kā pašvaldība nevaram nodrošināt ar pareizu saturu vai pareizu apsaimniekošanu," sacīja Bartaševičs.
30. decembrī pašvaldība arī nolēma atlaist "Gora" vadītāju Diānu Zirniņu. Pašvaldībā apgalvo, ka gan pašvaldībai, gan pašam uzņēmumam pašreizējos finanšu apstākļos uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai nepieciešama vadības pieeja ar izteiktāku fokusu uz finanšu kontroli, budžeta plānošanu, risku vadību un uz biznesa analītikā balstītu lēmumu pieņemšanu, "tādējādi nodrošinot "Gora" pastāvēšanu ilgtermiņā, pasākumu augstu māksliniecisko kvalitāti un kultūras pakalpojumu pieejamību Rēzeknes iedzīvotājiem un viesiem".
Savukārt valdība 2025. gada izskaņā nolēma pilnvarot KM sadarbībā ar VARAM un Ekonomikas ministriju veikt pārrunas ar Rēzeknes domi par nekustamā īpašuma Pils ielā 4, Rēzeknē, kur atrodas Latgales vēstniecība "Gors", pārvaldības risinājumiem un valsts iesaisti profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanā.
KM informatīvajā ziņojumā, ko konceptuāli atbalstīja valdība, norāda uz iespējamu apdraudējumu Latgales vēstniecības "Gors" turpmākajai pastāvēšanai.
Ministrija vērš uzmanību uz risku profesionālās mākslas pieejamībai Latgales reģionā un uzsver, ka Latgales vēstniecības "Gors" izveidē ieguldīti valsts, pašvaldības un Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Ziņojumā norādīts, ka profesionālās kultūras pieejamības nodrošināšana Latgalē ir ilgtermiņa ieguldījums sabiedrības noturībā.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Austrumlatvijas koncertzāles" apgrozījums 2024. gadā bija 891 763 eiro, bet zaudējumi sasniedza 19 002 eiro. Koncertzāles īpašniece ir Rēzeknes dome.