Iedzīvotāji aicināti operatīvi pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšanai elektroniski
Pašvaldības pašlaik aprēķina nekustamā īpašuma nodokļi (NĪN) 2026. gadam un janvāra beigās uzsāks pakāpenisku NĪN maksāšanas paziņojumu izsūtīšanu. Nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri aizvien saņem NĪN maksāšanas paziņojumus savās pasta kastītēs, aicināti operatīvi pieteikties to saņemšanai elektroniski.
Fiziskām un juridiskām personām, aktivizējot oficiālo e-adresi, papildu darbības nav jāveic, un pašvaldība NĪN maksāšanas paziņojumus automātiski nosūtīs oficiālajā e-adresē. Atgādina par ieteikumu oficiālās e-adreses lietotājiem tās profila iestatījumos norādīt ikdienā lietoto e-pasta adresi, lai e-pastā vienmēr būtu informācija par oficiālajā e-adresē saņemtajiem sūtījumiem un nenokavētu NĪN samaksas termiņu.
“NĪN maksāšanas paziņojumu piegāde elektroniski nozīmē ne tikai ērtāku un ātrāku informācijas apriti iedzīvotājiem, bet arī sniedz būtisku finanšu ietaupījumu pašvaldībām. Jau vairākus gadus aktualizējot pāreju uz elektronisku NĪN maksāšanas paziņojumu saņemšanu un aicinot iedzīvotājus šim nolūkam reģistrēt e-pasta adresi vai oficiālo e-adresi, redzam skaidru tendenci – drukāto paziņojumu apjoms pakāpeniski samazinās. Vidēji pašvaldībai šīs izmaksas ir ap 20 tūkstošiem eiro gadā, bet visā valstī – vairāk nekā miljons eiro, ko varētu ieguldīt iedzīvotāju labklājības celšanā. Elektroniska maksāšanas paziņojumu saņemšana ir ātrāka, drošāka un lētāka – loģiska izvēle, ja vēlamies redzēt atbildīgu nodokļu naudas izmantošanu,” stāsta portāla www.epakalpojumi.lv izstrādātājs un SIA “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.
2021. gadā tikai 25,5 % NĪN maksāšanas paziņojumu fiziskām personām tika nosūtīti elektroniski, 2024. gadā jau 41,9 %, bet 2025. gadā 52,1 %.
2025. gadā vairākas pašvaldības pārsniedza 60 % robežu fiziskām personām elektroniski piegādāto maksāšanas paziņojumu ziņā. Tas izdevās Ādažu, Kuldīgas, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Preiļu, Saulkrastu un Tukuma novados.
Divu gadu periodā vairākām pašvaldībām izdevies būtiski – vairāk kā par 20 % procentpunktiem palielināt fiziskām personām piegādāto NĪN maksāšanas paziņojumu skaitu. Tas izdevies: Dienvidkurzemes, Mārupes, Saulkrastu, Tukuma un Valkas novadu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.
Ja iedzīvotājam nav aktivizēta valsts oficiālā e-adrese, portālā www.epakalpojumi.lv dažās minūtēs var pieteikties NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā:
- Nekustamā īpašuma īpašniekam portālā www.epakalpojumi.lv nepieciešams autentificēties, izmantojot interneta banku vai e-paraksta autentifikācijas rīkus.
- Sadaļā “Nekustamais īpašums”, “E-pasta un SMS pieteikums” nepieciešams norādīt pašvaldību, e-pasta adresi un mobilā tālruņa numuru. Norādot mobilā tālruņa numuru, ir iespējams pieteikties SMS atgādinājumiem par NĪN samaksas termiņa tuvošanos.
- Apstiprināt ievadītās e-pasta adreses pareizību, atverot saiti saņemtajā e-pasta adreses apstiprināšanas paziņojumā.
Fiziskas un juridiskas personām aktivizējot oficiālo e-adresi automātiski no pašvaldības saņems NĪN maksāšanas paziņojumu e-adresē.
Ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav elektronisku autentifikācijas līdzekļu, iesniegumu NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski var aizpildīt pašvaldību klientu apkalpošanas centros. Ja īpašumi atrodas dažādās pašvaldībās, katrai pašvaldībai iesniegums jāsniedz atsevišķi.