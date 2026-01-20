Pēc vārdu apmaiņas ar likumsargiem "Volvo" vadītājs Rīgā izlemj bēgt. Tas viņam nebeidzas labi. VIDEO
8. janvārī spraigi notikumi risinājās Ķengaragā, kad pēc īsas vārdu apmaiņas ar Rīgas pašvaldības policistiem kāds 'Volvo' šoferis izlēma spiest gāzi grīdā un bēgt.
Patrulēšanu konkrētajā rajonā Rīgas pašvaldības policisti uzsāka pēc tam, kad saņēma informāciju par kādu "Volvo" markas spēkratu, kuru, iespējams, vada persona bez derīgas autovadītāja apliecības. Ierodoties notikuma vietā, automašīna tika ātri identificēta, un likumsargi, izmantojot skaļruni, vairākkārt deva rīkojumu šoferim apstāties, taču viņš tos ignorēja.
Visbeidzot "varoņus" izdevās apturēt, ar operatīvo transportlīdzekli aizšķērsojot tiem ceļu. "Jūsu vadītāja apliecību," autovadītājam norādīja policists. Uz to vīrietis atbildēja: "A man nav." Policists aicināja šoferi uzrādīt kādu citu personu apliecinošu dokumentu, un šajā brīdī fonā varēja izdzirdēt pasažieri, kas krievu valodā savam biedram sniedz vēl kādu "lielisku" padomu. "Braucam prom no šejienes!" viņš sacīja un automašīna uzsāka bēgšanu.
Pašvaldības policijas darbinieki nekavējoties sekoja transportlīdzeklim, kas iebrauca daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos. Pēc kāda laika vadītājs strauji apstājās un, izkāpjot no automašīnas, kopā ar pasažieri metās bēgt.
Ja šoferis sākotnēji izrādījās veiklāks, tad pasažierim ar bēgšanu tik labi nevedās - likumsargiem viņu izdevās notvert un aizturēt. Bet veicot pārmeklēšanu, vīrieša kabatā tika atrasts iepakojums ar baltu pulverveida vielu. Uz jautājumu, kas tas ir, vīrietis atbildēja: "Vitamīni."
Vēlāk darbu notikuma vietā pārņēma Valsts policijas darbinieki, lai veiktu turpmākās procesuālās darbības. Pēcāk izdevās arī identificēt un saukt pie atbildības automašīnas vadītāju.
Transportlīdzekļu vadītājiem par bēgšanu jeb agresīvu braukšanu pēc tam, kad kompetentas institūcijas amatpersona atkārtoti pieprasījusi apturēt transportlīdzekli, var piemērot kriminālatbildību. Vadītājam var tikt piespriesta brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.