Autovadītājus satraukušas runas par jaunu kārtību transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa nomaksā. CSDD skaidro situāciju
Autovadītājus satraukušas runas par jaunu kārtību transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa nomaksā. Kas mainīsies un galvenais – vai tiešām mainīsies? Skaidro Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD).
Saskaņā ar likumu transporta līdzekļa ekspluatācijas nodoklis par katru aizvadīto kalendāro gadu jānomaksā līdz nākamā gada 31. janvārim.
Taču praksē lielais vairams autovadītāju to nomaksā vēlāk, kad dodas uz CSDD iziet auto tehnisko apskati, vēsta Latvijas Televīzija. Tā ir ierastāk, ērtāk, un par šo kavējumu nekādas sankcijas netiek piemērotas.
Taču šī gada sākumā auto vadītājus satraukuši sociālajos tīklos izplatīti apgalvojumi, ka turpmāk šis nodokls būs obligāti jāsamaksā līdz 31. janvārim.
CSDD skaidro - tā tomēr nav taisnība.
"Autovadītājiem un transporta līdzekļu īpašniekiem nav pamata satraukumam, jo būtībā transporta līdzekļu eksplutācijas nodokļa nomaksas kārtībā pilnīgi nekas nav mainījies," informē CSDD Komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Mālmeisters.
Baumas, iespējams, radušās tādēļ, ka direkcija gada sākumā izsūtīja informatīvu atgādinājumu jaunu auto īpašniekiem, kuri tehnisko apskati iziet reizi divos vai trijos gados.
Juristu valodā rakstīto atgādinājumu saņēmēji sapratuši, kā obligātu prasību samaksāt nodokli līdz janvāra beigām.
"Tas ir atgādinājums, tikai, nevis pavēle vai kaut kāds stingrāks noteikums. Atgādinājums par to, ka ir pienākums šo ekspluatācijas nodokli nomaksāt, un lai nebūtu tā, ka pēc šiem trim gadiem nodoklis ir jāmaksā par trīs gadiem kopā," saka Mālmeisters.
"Soda naudas par ekspluatācijas nodokļa nenomaksāšanu par vairākiem gadiem nav. Tas ir vienīgais nodokls, kur šādas soda sankcijas netiek piemērotas, bet autovadītājiem tad gan ir jāreķinās, ka būs jānomaksā ekspluatācijas nodokls par transporta līdzekli par visiem iepriekšējiem gadiem, par kuriem tas nav veikts."
Arī nodokļu atvieglojumi, piemēram, daudzbērnu ģimenēm vai invalīdiem tiek saglabāti, ja maksājums tiek veikts ar kavēšanos, bet vēl auto tehniskās apskates derīguma laikā.
Ja nodokls tiek maksāts tad, kad tehniskā apskate jau beigusies, tad gan atvieglojumi vairs netiek piemēroti.