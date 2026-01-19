Daugavpilī temperatūra pazeminājusies līdz -21 grādam
Rīta pusē Daugavpils novērojumu stacijā fiksēts -21 grāda liels sals. Dienas laikā gaisa temperatūra Latvijā būs no -5 līdz -12 grādiem.
Visaukstākais rīts iesācies Daugavpilī
Pirmdien līdz plkst. 5 zemākā gaisa temperatūra valstī bija -21 grāds Daugavpils novērojumu stacijā, kas atrodas pie Ruģeļu ūdenskrātuves, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Citās LVĢMC novērojumu stacijās gaisa temperatūra piecos rītā bija no -8,6 grādiem Liepājas ostā un -9,2 grādiem Ainažos līdz -16,5 grādiem Madonā un -17,8 grādiem Dagdā.
Savukārt saskaņā ar "Latvijas Valsts ceļu" informāciju lielākais sals tobrīd bija -18, -19 grādi Krāslavas, Jēkabpils un Pļaviņu apkārtnē. Vietām visos valsts reģionos termometra stabiņš noslīdējis zem -15 grādiem.
Mākoņi daļēji klāj debesis, vietām piekrastē ir apmācies laiks. Bez nokrišņiem. Pūš lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte viduvēja. Sniega biezums novērojumu stacijās no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 23 centimetriem Rucavā, Dagdā un Krāslavas novada Piedrujā. Rīgā dienvidu vējš pūš ar ātrumu trīs metri sekundē, gaisa temperatūra -11..-13 grādi.
Dienas laikā būs mākoņains
Dienas laikā mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, spīdēs saule un nav gaidāmi nokrišņi. Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses. Gaisa temperatūra dienas vidū būs -5..-12 grādi. Rīgā caur plāniem mākoņiem spīdēs saule, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaiss iesils līdz -8..-9 grādiem.
Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1035 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1041 hektopaskālam Latgalē.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,0 grādiem Kolkā līdz -11,4 grādiem Dagdā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 18. janvārī bija +19 grādi Itālijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -28 grādi Baltkrievijā un Krievijā.