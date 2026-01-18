Arī nākamajā nedēļā starp mākoņiem uzspīdēs saule
Nākamnedēļ starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķu prognozes.
Šonedēļ, atmosfēras spiedienam paaugstinoties, Latvijā iestājās stabilāks un sausāks laiks. LVĢMC norāda, ka arī jaunajā darba nedēļā būtiskas izmaiņas sinoptiskajā situācijā nav gaidāmas.
Tiek prognozēts, ka naktīs vietām, debesīm skaidrojoties, termometra stabiņš noslīdēs līdz -20 grādu atzīmei, savukārt dienās gana bieži starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Diennakts gaišajā laikā gaiss kļūs nedaudz siltāks, temperatūrai gan saglabājoties zem 0 grādiem, bet nedēļas otrajā pusē sals atkal sāks pieņemties spēkā, kā rezultātā naktīs jau daudzviet termometra stabiņš noslīdēs zem -20 grādiem.
Pirmdiena un otrdiena būs saulaina, tomēr palaikam debesis aizklās arī mākoņi. Nokrišņi šajās dienās nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, otrdien vietām veidosies migla, kas pasliktinās redzamību.
Naktīs valsts lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz -13..-18 grādiem, vietām, debesīm skaidrojoties, kļūs vēl aukstāk - tur līdz -20..-21 grādiem, vienīgi piekrastē būs nedaudz siltāk. Pirmdienas dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz -5..-10 grādiem, bet otrdien līdz -3..-8° atzīmei, vienīgi austrumos saglabāsies vēsāks.
Trešdien mākoņu daudzums palielināsies, tikai vietām starp tiem izsprauksies kāds saules stars. Trešdienas naktī vējš turpinās pūst lēni, tādēļ vietām veidosies migla, kas dažviet saglabāsies arī rīta stundās.
Dienas laikā vējš iegriezīsies no austrumiem, ziemeļaustrumiem un pūtīs lēni līdz mēreni. Gan naktī, gan dienā gaisa temperatūra būs līdzīgās robežās kā iepriekšējās dienās, vienīgi dienas laikā piekrastē termometra stabiņš pakāpsies līdz -1..-5 grādu atzīmei.
Nedēļas otrajā pusē Latvijā anticiklona ietekmē atgriezīsies aukstāka gaisa masa, kā rezultātā sals atkal sāks pastiprināties, bet aizvien brāzmains vējš un nokrišņi netiek gaidīti.
Brīvdienās, debesīm skaidrojoties, nakts un rīta stundās termometra stabiņš vietām atkal noslīdēs zem -20 grādu atzīmes.