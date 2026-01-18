Pieaug bezatlīdzības asins ziedošana - pērn no kompensācijas atteikušies 5141 donors
Pērn no kompensācijas par asins ziedošanu donori atteikušies 5141 reizi, informēja Valsts asinsdonoru centrā (VADC).
VADC uzskata, ka tas liecina par pieaugošu sabiedrības atbalstu bezatlīdzības donoru kustībai.
Par asins ziedošanu Latvijā donoram pienākas kompensācija par zaudētā apjoma atjaunošanu, pilnasins donoriem tās apmērs ir 4,27 eiro.
Atšķirīgais kompensācijas apmērs asins donoriem ir saistīts ar konkrētā asins nodošanas veida ietekmi uz organismu un atjaunošanās procesam nepieciešamajiem resursiem. Nododot pilnasinis, donors vienlaikus zaudē visus asins komponentus, taču pati procedūra ir salīdzinoši īsa, un organisma atjaunošanās parasti notiek pietiekami ātri, tāpēc kompensācija par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai šajā gadījumā ir vismazākā - 4,27 eiro.
Savukārt plazmaferēzes laikā donoram tiek paņemta tikai plazma, bet pārējās asins sastāvdaļas procedūras laikā tiek atgrieztas organismā, tomēr procedūra ir ilgāka un prasa lielāku šķidruma un olbaltumvielu atjaunošanu, kas atspoguļojas augstākā kompensācijas apmērā - 17,07 eiro.
Vislielākā kompensācija paredzēta citaferēzes procedūras donoram, jo šajā gadījumā tiek nodotas konkrētas asins šūnas, procedūra ir tehniski sarežģītāka un visilgākā, bet organisma atjaunošanās process - visnoslogojošākais. Par šo procedūru kompensācija ir 28,46 eiro.
Donors var arī atteikties no kompensācijas, veicinot bezatlīdzības donoru kustību.
VADC informē, ka šobrīd nav plānotas izmaiņas kompensācijai par asins ziedošanu.
Jau vēstīts, ka pērn Latvijā sasniegta lielākā asinsdonoru aktivitāte pēdējo 13 gadu laikā, tomēr vienlaikus audzis arī ārstniecības iestāžu pieprasījums pēc asinīm, liecina VADC apkopotā informācija.
Visā Latvijā pilnasinis ziedotas 63 707 reizes, kas ir par 1375 reizēm vairāk nekā gadu iepriekš. Kopējais donoru skaits pērn pieaudzis līdz 36 026, bet 2024. gadā tas bija 35 000.
Palielinoties donoru aktivitātei, audzis arī ārstniecības iestāžu pieprasījums pēc asinīm. Būtiski - par 9% - pieaudzis pieprasījums pēc 0 rēzus negatīvās asinsgrupas. Šī asinsgrupa ir universāla un salīdzinoši reta, tāpēc 0- donori vienmēr ir īpaši nepieciešami un gaidīti, uzsver centrā.
Vairāk nekā puse no visām asins devām pērn sagatavota VADC izbraukumos. Pagājušajā gadā centrs devies 813 izbraukumos, no tiem 263 veikti ar specializēto autobusu. Pateicoties izbraukumiem, VADC spēj nodrošināt nepieciešamos asins krājumus visā Latvijā. Kopumā izbraukumos pērn asinis ziedojuši 52,13% donoru.
Pērn vidējais donora vecums bija 39 gadi, bet pirmo reizi visbiežāk ziedot nāca 31 gada vecumā.
Tāpat VADC dati liecina, ka 277 donori pērn asinis ziedojuši savā dzimšanas dienā.
Dzimumu griezumā vairāk - 52,5% gadījumu - pērn asinis ziedojušas sievietes, kamēr vīriešu donoru īpatsvars veidoja 47,5%.
No donoriem vienu reizi asinis ziedojuši 19 339 cilvēki, divas reizes - 8946, savukārt trīs reizes - 5122 donori. Četras reizes asinis ziedojuši 2018 cilvēki, piecas reizes to darījuši 568 cilvēki, bet sešas reizes - 33 cilvēki, liecina VADC apkopotie dati.
Centrā atgādina, ka asins ziedošana ir ātra, droša un palīdz uzturēt veselīgu asinsriti un bez donoriem nav iespējams glābt cilvēkus, kuri nonākuši nelaimē.
Šobrīd centrā gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši 0- un A-.
VADC aicina ikvienu atsaukties un sniegt palīdzību jau šobrīd, jo ārstniecības iestādēs cilvēki turpina cīnīties par savu dzīvību, un donoru atbalsts var izrādīties izšķirošs dzīvības glābšanā.
VADC pastāvīgi ziedot asinis var vairākās ziedošanas vietās visā Latvijā. Rīgā donorus pieņem Sēlpils ielā 9, kā arī donoru pieņemšanas vietās "Gaiļezers", kas atrodas Hipokrāta ielā 2, un "Saktā", Brīvības bulvārī 32.
Pastāvīgās ziedošanas vietas darbojas arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Viestura ielā 5, Kurzemes filiālē Liepājā, Slimnīcas ielā 25, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Brīvības bulvārī 6, kā arī Vidzemes slimnīcā Valmierā, Jumaras ielā 195, un Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41.
Katru nedēļu VADC dodas arī regulāros izbraukumos, nodrošinot specializētas asins ziedošanas vietas. Ar tām iedzīvotāji var iepazīties centra tīmekļvietnē "www.vadc.lv".