Aptauja: Rīgā 71% jaunajos projektos dzīvojošo novembrī par apkuri maksāja mazāk nekā 50 eiro mēnesī
Rīgā 71% jaunajos projektos dzīvojošo novembrī par apkuri maksāja mazāk par 50 eiro mēnesī, informēja mājokļu attīstītāja "Bonava Latvija", atsaucoties uz veikto aptauju.
Savukārt padomju laika tipveida ēkās šādu maksājumu bijis tikai 17%.
"Bonava Latvija" norāda, ka, neraugoties uz inflāciju, šīs apkures sezonas sākumā Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji par siltumu maksājuši krietni mazāk nekā iepriekšējos gados, jo saskaņā ar AS "Rīgas siltums" datiem oktobrī siltumenerģijas tarifs bija 83,01 eiro par megavatstundu, kas ir par gandrīz 100 eiro mazāk nekā pirms trim gadiem energokrīzes laikā.
Aptaujā 87% dzīvokļos Rīgā un Pierīgā dzīvojošo respondentu norādījuši, ka viņu mājokļos par siltumu gādā centrālā apkure, krietni retāk - citi apkures veidi, piemēram, individuālā gāzes apkure, malkas apkure, granulas vai briketes, siltumsūknis, elektriskā apkure un citi apkures veidi.
Salīdzinot ar 2022. gadu, būtiski audzis to iedzīvotāju skaits, kuriem siltums novembrī izmaksājis mazāk par 200 eiro mēnesī - tā norādījuši 95% aptaujāto (2022. gadā - 88%).
Ievērojami palielinājies arī īpaši zemu maksājumu īpatsvars - kopumā 23% rīdzinieku un Pierīgas iedzīvotāju novembrī par apkuri maksājuši līdz 50 eiro (2022. gadā - 9%). Toties būtiskas atšķirības vērojamas jauno projektu un padomju laika ēku iemītnieku apkures rēķinos - ja jaunajos projektos 71% aptaujāto novembrī maksājuši līdz 50 eiro, padomju tipveida ēkās šādu iedzīvotāju bijis 17%.
Trīs gadu laikā gan ir nedaudz samazinājies iedzīvotāju skaits, kuriem pieder dzīvokļi tieši padomju laika tipveida ēkās - 57% 2022. gadā pret 54% pērn.
Kopš 2022. gada nav būtiski mainījies to dzīvokļos Rīgā un Pierīgā dzīvojošo respondentu skaits (83%), kuri apgalvo, ka energoresursu izmaksu pieaugums nav tas iemesls, kas liktu apsvērt pārcelšanos uz mazāku dzīvojamo platību, noskaidrots aptaujā.
Savukārt krietni samazinājies aptaujāto skaits, kuri būtu gatavi pārcelties uz energoefektīvāku mājokli (41% - 2022. gadā, 30% - pērn), bet vienlaikus 2025. gadā vairāk kļuvis to, kuri norāda, ka viņu esošais mājoklis ir pietiekami energoefektīvs (30% pērn, 25% pirms trim gadiem).
Kopumā 15% dzīvokļos Rīgā un Pierīgā dzīvojošo norādījuši, ka jau tuvākajā nākotnē plāno īrēt vai iegādāties energoefektīvāku mājokli.
Aptauju par mājokļu iegādi veicis "Snapshots", 2025. gada decembrī, aptaujājot 721 Latvijas iedzīvotāju 18-74 gadu vecumā, kuri dzīvo dzīvokļos Rīgā vai Pierīgā.