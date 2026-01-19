Daugavpils pašvaldības policija skaidro, kad tā automašīnas no ielām aizvāks piespiedu kārtā
Daugavpils pašvaldības policija atgādina, ka tai ir tiesībasilgstoši atstātus transportlīdzekļus piespiedu kārtā evakuēt, lai sakārtotu pilsētvidi un mazinātu drošības riskus. Pērn šādā veidā no ielām jau tika aizvākti 22 spēkrati.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atkārtoti vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka tai ir tiesības atzīt transportlīdzekļus par ilgstoši atstātiem uz ceļa un organizēt to piespiedu evakuāciju uz speciāli tam paredzētu stāvvietu. Šāda kārtība ieviesta jau 2020. gadā ar mērķi sakārtot pilsētvidi un novērst pamestu automašīnu uzkrāšanos, kas ne tikai bojā pilsētas vizuālo tēlu, bet var radīt arī drošības riskus.
Pašvaldības policija 2025. gadā piestiprināja 253 brīdinājuma uzlīmes pie transportlīdzekļiem, kas ilgstoši netika pārvietoti, bet 22 no tiem tika evakuēti.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 767, transportlīdzekli var atzīt par ilgstoši atstātu, ja: * tas ir novietots uz ceļa ar derīgu tehnisko apskati, bet netiek lietots ilgāk par 45 dienām; * tam nav derīgas tehniskās apskates un tas netiek lietots ilgāk par 15 dienām.
Abos gadījumos pie transportlīdzekļa tiek piestiprināta brīdinājuma uzlīme. Ja transportlīdzekļa īpašnieku iespējams identificēt, tam tiek nosūtīts oficiāls brīdinājums ar norādi par nepieciešamību noteiktajā termiņā – 15 vai 45 dienu laikā pārvietot transportlīdzekli. Pretējā gadījumā tas tiks evakuēts.
Pirms transportlīdzekļa saņemšanas no speciālās stāvvietas, īpašniekam būs jāsedz visi ar tā pārvietošanu un glabāšanu saistītie izdevumi. Ja transportlīdzeklis netiek izņemts mēneša laikā, stāvvietas turētājam ir tiesības nodot to utilizācijai.
Pašvaldības policija atgādina, ka transportlīdzeklis bez derīgas tehniskās apskates drīkst piedalīties ceļu satiksmē tikai ar mērķi doties uz tehniskās apskates vietu. Citos gadījumos dalība ceļu satiksmē ar šādu transportlīdzekli ir aizliegta.
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija aicina transportlīdzekļu īpašniekus ievērot normatīvo aktu prasības, savlaicīgi pārvietot ilgstoši nelietotus automobiļus un atbildīgi izturēties pret savu īpašumu. Sakopta un droša pilsētvide ir kopīga atbildība, un savlaicīga rīcība palīdz izvairīties no nevajadzīgiem izdevumiem un sarežģījumiem.