Novadu ziņas
Šodien 14:40
Daugavpilī atceļ aizliegumu atrasties uz ledus, izņemot Daugavu
Atcelts Daugavpils pašvaldības izpilddirektora rīkojums par aizliegumu atrasties uz pilsētas teritorijā esošo ūdenstilpju ledus, izņemot Daugavu, informēja pašvaldība.
Veicot regulāru pilsētas ūdenstilpju apsekošanu, Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde ir konstatējusi, ka ledus biezums uz pilsētas ezeriem un dīķiem ir sasniedzis 10 līdz 12 centimetru līmeni un uz tā var droši uzturēties cilvēki.
Aizliegums atrasties uz Daugavas upes ledus joprojām paliek spēkā, jo uz upes vēl nav izveidojusies pietiekami bieza un droša ledus kārta.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un ievērot personīgo drošību, atrodoties uz ūdenstilpju ledus. Ja tiek pamanīts, ka kāds cilvēks ir nonācis nelaimē, nekavējoties jāziņo operatīvajiem dienestiem.