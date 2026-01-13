"Ecolines" slēdz komercreisus posmā Rēzekne-Daugavpils
SIA "Norma-A", kas pasažieru pārvadājumus nodrošina ar zīmolu "Ecolines", no šodienas slēdz komercreisus posmā Rēzekne-Daugavpils.
No šodienas tiks slēgts maršruta Rēzekne-Daugavpils reiss, kas plkst. 12.40 atiet no Rēzeknes, bet plkst. 10.30 - no Daugavpils. Savukārt maršruta Ludza-Rēzekne-Daugavpils reisi tiks slēgti posmā Rēzekne-Daugavpils, saglabājot savienojumu Ludza-Rēzekne-Ludza.
Vienlaikus no šā gada 20. janvāra tiks slēgti komercreisi maršrutā Rīga-Ventspils, kas no Rīgas atiet plkst. 9 un 19.10, bet no Ventspils - plkst. 8 un 14.30.
"Ecolines" pārstāvji skaidro, ka galvenie iemesli lēmumam pārtraukt minētos reisus ir ilgstoša valsts neizlēmība un skaidras stratēģijas trūkums komerciālo pārvadājumu jomā Latvijā.
Uzņēmumā uzsver, ka kopš 2021. gada, kad tika ieviesti komercreisi, Latvijā nav izstrādāta konsekventa valsts politika komercreisu attīstībai. Komercreisi tiek izpildīti paralēli valsts dotētajiem reisiem, kuru kustības saraksti bieži pārklājas, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus.
Tāpat vairāk nekā četrus gadus nav izstrādāts kompensācijas mehānisms par komercreisos pārvadātajiem pasažieriem, kuriem pienākas valsts noteiktās atlaides vai bezmaksas braucieni. Tādējādi pārvadātājiem nav kompensēti izdevumi vairāku simtu tūkstošu eiro apmērā.
Uzņēmumā papildina, ka atbildīgās institūcijas - Satiksmes ministrija (SM) un Autotransporta direkcija (ATD) - līdz šim nav pieņēmušas lēmumus minēto jautājumu risināšanai un patlaban neizrāda skaidru izpratni par izveidojušos situāciju un pārvadātāju problēmām, tādējādi samazinās pasažieriem pieejamo pārvadājumu apmērs un kvalitāte.
Vienlaikus "Ecolines" turpinās nodrošināt komercreisus Latvijā maršrutos Rīga-Rēzekne, Rīga-Ludza, Rīga-Balvi/Žīguri/Baltinava un Rīga-Ventspils.
Jau ziņots, ka "Ecolines" apgrozījums 2024. gadā bija 28,832 miljoni eiro, kas ir par 6,6% vairāk nekā 2023. gadā, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 78,5% - līdz 3,026 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1993. gadā, un tā pamatkapitāls ir 4,739 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. "Norma-A" 82,17% daļu pieder "Ecolines Estonia", 9,86% daļu - Andrim Podgornijam, bet 7,97% daļu - Jegoram Ribzāmenam.