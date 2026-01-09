Grupu dzīvokļu iemītniece īstenoja savu sapni, sagādājot sirsnīgas dāvanas vietējiem ugunsdzēsējiem.
Sabiedrība
Šodien 13:18
Daugavpilī kāda iedzīvotāja pārsteidz ugunsdzēsējus ar īpašu dāvanu
2025. gada nogalē Daugavpils Sociālais dienests iesaistījās īpašā iniciatīvā – Grupu dzīvokļu iemītniece īstenoja savu sapni, sagādājot sirsnīgas dāvanas vietējiem ugunsdzēsējiem. Jaunā sieviete, kura ir atvērta, labestīga un radoša, ar aizrautību nodarbojas ar rokdarbiem, adot zeķes, cimdus un radot citus skaistus darinājumus.
Kā pateicību par ugunsdzēsēju pašaizliedzīgo darbu sabiedrības drošības labā, jaunā sieviete sagatavoja un uzdāvināja 10 pārus pašas adītu zeķu.
Sociālais dienests uzsver, ka ikviena cilvēka dzīvē mēdz būt grūtāki brīži, taču pat sarežģītos apstākļos pastāv iespēja sniegt atbalstu un dāvāt prieku citiem. Iestāde ikdienā ne tikai sniedz palīdzību tiem, kam tā nepieciešama, bet arī veicina sabiedrības iesaisti un atbalsta iniciatīvas, kas veicina labestību un savstarpēju rūpi.
Sociālais dienests lepojas ar Grupu dzīvokļu iemītnieces labo darbu un novēl visiem 2026. gadā būt nesavtīgiem, dāsniem un atvērtiem labiem darbiem, jo dāvājot prieku citiem, mēs bagātinām arī paši sevi.