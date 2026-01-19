Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 19. janvāra līdz 25. janvārim?
Esam iesniguši, sals kniebj degungalos un laužas cauri ziemas drēbēm, bet tik daudz kas tomēr vilina saņemties un doties ārā no siltas istabas… Es ne mirkli nenožēloju, ka ceturtdienas visai aukstā rīta pusē aizstaigāju uz Vidzemes tirgu, kura teritorijā atkal iemājojusi māksla.
Uz kādreizējā piena paviljona durvīm uzraksts "da Vinci genius" vedina doties iekšā un 47 minūtes izbaudīt, ļauties radošumam, pārdomām un iedvesmai - ceļot laikā un telpā.
Daudzus no mūsdienu globālajiem izaicinājumiem Leonardo da Vinči savā ģeniālajā prātā bija paredzējis jau pirms vairāk nekā 500 gadiem. 360 grādu vizualizācijās interpretēti vairāk nekā piecdesmit slavenākie da Vinči mākslas darbi: Mona Liza, Vitrūvija cilvēks, Kristus kristīšana, Svētais Vakarēdiens un citi. "Da Vinci genius" ar panākumiem izrādīts Berlīnē, Floridā, Amsterdamā un citviet pasaulē, kā arī ieguvis starptautiskas godalgas “Best Immersive Experience – 2022” un “Best Experimental Design – 2022”.
"Da Vinci Genius" izstādes atklāšanas pasākums Vidzemes tirgus paviljonā; 15.01.2026.
“Pretstatā daudzām citām imersīvajām izstādēm par klasiskajiem māksliniekiem, kas galvenokārt balstās animētās gleznās, šim multimediālajam šovam iedvesma iegūta tieši da Vinči pētījumos. Tā rezultātā radīta negaidīta un unikāla multimediāla pieredze, kas bagāta ar atsaucēm un saiknēm ar mūsdienu pasauli. "Da Vinci genius" nav tradicionāla vēstures izstāde – tā aicina izjust un piedzīvot, apmaldīties laikā un telpā, iegrimt Leonardo da Vinči domāšanā un ļaut vaļu arī savām idejām,” uzsver izstādes "da Vinci genius" vadītāja Agnese Cikule.
Domājot par mūzikas telpas ieteikumu, vēršu skatu mūsu Baltā nama virzienā, jo izcilais franču tenors Benžamēns Bernhaims (Benjamin Bernheim) 22. janvārī pirmo reizi sniegs solokoncertu Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Tajā skanēs komponistu Gaetāno Doniceti, Džuzepes Verdi, Džakomo Pučīni, Žorža Bizē, Šarla Guno un Žila Masnē radītie opermūzikas šedevri. Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas orķestris Jāņa Liepiņa vadībā. Benžamēns Bernhaims ir šobrīd izcilākais savas paaudzes tenors. Viņš regulāri uzstājas pasaules nozīmīgākajos opernamos – Parīzes Nacionālajā operā, Ņujorkas Metropoles operā, Vīnes Valsts operā, Berlīnes Valsts operā, Milānas "La Scala" un Londonas Karaliskajā operā. Īpašu atzinību viņš guvis par tādām lomām kā Romeo, Verters, Hofmanis, Rūdolfs un de Grijē, īpaši izceļoties romantisma repertuārā un franču mūzikā.Latvijas Nacionālajā operā Bernhaims debitēja 2017. gadā, interpretējot titullomu Šarla Guno operā "Fausts", kur viņa skatuves partneri bija Marina Rebeka Margarētas lomā un Andreass Bauers-Kanabass Mefistofeļa lomā.
Pasaulslavenā operdziedātāja Marina Rebeka savā intervijā žurnālam "Pastaiga" saka: ‘’Mīļie cilvēki tā ir pasaules klase, palasiet, kur viņš dzied, tas ir pasaules līmenis un paldies mūsu opernamam, kas pēdējā laikā rīko šādus koncertus, lai mēs kā publika varam augt un audzināt nākamo klausītāju paaudzi, celt to latiņu arvien augstāk’’ Jāpiekrīt, jāpiekrīt… un skatos pats Bernhaims savā "Facebook" kontā raksta tā: ’’Mans šī gada pirmais ceļojums būs uz Rīgu, lai kopā ar diriģentu Jāni Liepiņu sniegtu solo koncertu Latvijas Nacionālajā operā, pēc tam došos uz Madridi un koncertēšu "Teatro de la Zarzuela"".
Vēl grasos iešķilt vienu košu džeza dzirksti mūsu kultūrkalendāros, proti, brīnišķīga plate ir klāt - džeza mūzikas izdevniecības “Jersika Records” paspārnē izdota Raimonda Paula un Latvijas Radio bigbenda skaņu plate “Acumirkļi” - jauna Maestro džeza svīta. “Acumirkļi” ir pianista un komponista Raimonda Paula tikko radītā un leģendārajam trompetistam un aranžētājam Gunāram Rozenbergam veltīta džeza svīta piecās daļās, ko aranžējis Latvijas Radio bigbenda mākslinieciskais vadītājs un diriģents, saksofonists Kārlis Vanags. “Šis ieraksts ir ļāvis man atkal pievērsties džeza klavieru spēlei, kam nereti agrāk neatlika laika. Manuprāt, plate skan labi – dzīvi, ” par jauno ierakstu stāsta Maestro Raimonds Pauls.
Piebildīšu, ka Skaņu plates prezentācijas koncerts notiks 2026. gada 19. februārī Spīķeru koncertzālē
Video tīzeris šeit:
Bagātu kultūrnedēļu visiem!