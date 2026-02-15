Juhaness Klēbo kļuvis par visu laiku titulētāko ziemas olimpisko spēļu sportistu
Par četrkārtēju Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu čempionu svētdien kļuva norvēģu distanču slēpotājs Juhaness Klēbo, kurš kopā ar komandas biedriem triumfēja 4x7,5 kilometru stafetē.
Norvēģijas kvartets - Emīls Īversens, Martins Njegets, Einars Hēdegards un Juhaness Klēbo - distanci veica vienā stundā, četrās minūtēs un 24,5 sekundēs.
29 gadus vecais Klēbo šajā Olimpiādē kļuva par čempionu arī desmit kilometru brīvā stila distancē, 20 kilometru skiatlonā un sprintā.
Šī Norvēģijas slēpotājam kopumā ir devītā olimpiskā zelta medaļa, kas viņu padara par titulētāko ziemas olimpisko spēļu sportistu. Līdz šim astoņas zelta medaļas bija izcīnījuši trīs citi Norvēģijas sportisti - distanču slēpotāji Marīta Bjergena un Bjerns Deli, kā arī biatlonists Ūle Einars Bjerndālens.
Kopumā Klēbo izcīnījis 11 olimpiskās medaļas (arī pa vienai sudraba un bronzas), šajā rādītājā līdz līderpozīcijai vēl patālu, jo 15 medaļas ir Bjergenai, 14 Bjorndālenam, 13 godalgas ir nīderlandiešu ātrslidotājai Irēnai Vūstai, joprojām aktīvajai Itālijas šorttrekistei Arianai Fontanai, bet 12 Deli.
Sudraba medaļu stafetē izcīnīja Francijas kvartets, kas no norvēģiem atpalika 22,2 sekundes, bet pie bronzas godalgām tika mājinieki itālieši, kuri čempioniem zaudēja 47,9 sekundes.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.