FOTO: saņemtas ziņas par vairākiem cietušajiem smagajā avārijā uz Bauskas šosejas
Svētdienas rītā notikušajā avārijā uz Ķekavas apvedceļa, kurā iesaistīti astoņi transportlīdzekļi, cietuši seši cilvēki, kuri stabilā stāvoklī nogādāti slimnīcā, informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā
Negadījuma vietā mediķi palīdzību snieguši 16 cilvēkiem no kuriem sešiem bijusi nepieciešama hospitalizācija.
Kā ziņots, svētdienas rītā notikuša smaga ceļu satiksmes negadījuma dēļ ir bloķēta satiksme pa Ķekavas apvedceļu abos virzienos.
Avārija uz Ķekavas apvedceļa
Valsts policija bloķējusi satiksmi uzbraukšanai uz Bauskas šosejas (A7), kur notikusi astoņu automašīnu sadursme, no kurām seši ir vieglie transportlīdzekļi ...
Avārija notikusi Bauskas šosejas (A7) 18. kilometrā jeb Ķekavas apvedceļa posmā starp Katlakalnu un Rīgas apvedceļu, tuvāk Rīgas apvedceļam.
Kā informēja Valsts policijā (VP), Ķekavas novadā notikusi astoņu automašīnu sadursme, no kurām seši ir vieglie transportlīdzekļi un divi - kravas. Sadursmes rezultātā viens kravas transportlīdzeklis - gāzvedējs - nobraucis no ceļa uzbēruma un apgāzies.
Kā papildināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), no kravas automašīnas cisternas notiek gāzes noplūde.
Valsts vides dienesta iesaiste avārijas seku likvidēšanā neesot nepieciešama.
Aculiecinieki vēsta, ka avārijas vietā šorīt satiksmi apgrūtinājusi bieza periodiska migla, turklāt spīdējusi spoža saule. Avārijas vietā satiksme abos virzienos ir bloķēta. To ir iespējams apbraukt caur Ķekavu vai pa citiem ceļiem.