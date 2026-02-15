Mikaēls Kingsburijs izcīnījis otro medaļu šajās olimpiskajās spēlēs, šoreiz zelta.
Šodien 14:49
Kanādietis Kingsberijs izcīna zeltu duālajā mogulā
Frīstaila slēpotājs Mikaēls Kingsberijs no Kanādas svētdien kļuva par pirmo olimpisko čempionu duālajā mogulā.
Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs pirmo reizi iekļauta šī frīstaila disciplīna, kurā divi sportisti vienlaicīgi dodas trasē.
Kingsberijs izcīnīja savu otro zelta medaļu Olimpiādēs - pirms astoņiem gadiem viņš palika nepārspēts mogulā. Sudraba godalgu ieguva japānis Ikuma Horišima, bet pie bronzas tika Mets Greiems no Austrālijas.
Jau ziņots, ka Kingsberijs un Horišima iepriekš tika attiecīgi pie sudraba un bronzas ierastajā mogulā. Tā uzvarētājs Kūpers Vudss no Austrālijas jaunajā disciplīnā piedzīvoja zaudējumu jau astotdaļfinālā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.