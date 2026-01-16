Par Latvijas militāro objektu izlūkošanu Krievijas labā apsūdzēts būvniecības jomas menedžeris
Viens no pērn aizturētajiem un tagad par spiegošanu Krievijas labā apsūdzētajiem vīriešiem ir menedžeris būvniecības jomā, turklāt viņa darba pienākumi atviegloja informācijas iegūšanu par jaunu militāro objektu būvniecību.
Prokuratūrā aģentūrai LETA pastāstīja, ka patlaban 39 gadus vecajam vīrietim apsūdzība ir celta un izsniegta.
Apsūdzība liecina, ka viņš ideoloģisku motīvu vadīts Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) uzdevumā nelikumīgi vāca ziņas par Latvijas militāro objektu atrašanās vietām, infrastruktūras objektiem, to īpatnībām, drošības nodrošinājumu, NATO kontingenta sastāvu, apmācībām, individuālo bruņojumu, apmācību veikšanas vietām un citām vietām.
Saziņā ar GRU izmantots lietotnes "Telegram" konts.
Prokuratūrā apliecināja, ka vīrietis strādājis par menedžeri būvniecības jomā un viņa darba pienākumi viņam atviegloja informācijas iegūšanu par jaunu militāro objektu būvniecību un citiem militārajiem objektiem.
Plašāku informāciju prokuratūra sniegs pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas.
Jau ziņots, ka šī ir viena no spiegošanas lietām, ko Valsts drošības dienests (VDD) nodeva kriminālvajāšanai pērnā gada decembrī. VDD šo personu aizturēja aizvadītā gada 27. augustā. Savukārt kriminālprocess pret personu tika sākts 21. augustā.
VDD iepriekš vēstīja, ka persona ir sniegusi Krievijas izlūkdienestam informāciju par jaunu militāro objektu būvniecību un bruņojuma noliktavām.
Personai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.
VDD pērn decembra beigās rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu vēl vienā krimināllietā pret kādu citu Latvijas pilsoni saistībā ar nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari GRU uzdevumā. Apsūdzība patlaban vēl nav celta.