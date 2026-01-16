Garkalnē ziemas noskaņā noticis “EJAM VISI!” pārgājiens
10.janvārī Garkalne piedzīvoja pavisam citādu "EJAM VISI!" pārgājienu - ziemīgā noskaņā, ar sniegu, kalniem, ragavām, siltu tēju un īpašu kopā ...
FOTO: spītējot sniegvilksnim, Garkalnē aizvadīts pirmais “EJAM VISI!” ziemas pārgājiena posms
Dienā, kad Latvijā valdīja sniegvilksnis, Garkalnē par to maz kas liecinājā un iespējams tādēļ, ka tur norisinājās pirmais "EJAM VISI!" ziemas pārgājiena posms. 10.janvārī Garkalne piedzīvoja pavisam citādu "EJAM VISI!" pārgājienu - ziemīgā noskaņā, ar sniegu, kalniem, ragavām, siltu tēju un īpašu kopā būšanas sajūtu. Pasākumā piedalījās 314 dalībnieki, apliecinot, ka pārgājieni ziemā Latvijā ir ne tikai iespējami, bet arī ļoti gaidīti. Un mēs jau visi zinām – visam pamatā ir piemērots apģērbs.
Dalībnieki devās maršrutos 10 un 15 kilometru garumā, šķērsojot dzelzceļa sliedes, kalnaino priežu mežu daļu, apskatot padomju armijas bunkuru, Garkalnes evaņģēliski luterisko baznīcu, Jāņa Jaunsudrabiņa mātes atdusas vietu un sasniedzot Gaujas krastus. Tieši tur, Gaujas krastā, pie ugunskura, dalībnieki baudīja siltu tēju, mūziku un savstarpējās dziesmas un sarunas, ļaujot ziemas ainavai uzlādēt spēkus turpmākajam ceļam.
Neatņemama pasākuma sastāvdaļa bija arī Garkalnes “bļoda”, kuram pretoties nespēja neviens un lielākā daļa dalībnieku vismaz vienu reizi nošļūca pa kalniņu.
Īpašu atsaucību guva Laimes akas atrakcija, kurā piedalījās un dāvanas bija sagatavojuši 132 pieaugušie. Tas patīkami pārsteidza pārgājiena organizatorus, jo nebija cerējuši uz šādu atsaucību. Laimes akā piedalījās arī bērni, kur dalību ņēma 28 mazie dalībnieki. Šī aktivitāte vēlreiz apliecināja, cik ļoti dalībniekiem patīk dalīšanās, pārsteigumi un svētku sajūta finišā.
Pasākuma laikā norisinājās arī ziedošanas kampaņa Rūdžiņa atbalstam, kuras ietvaros tika saziedoti 214,50 EUR. Visi saziedotie līdzekļi tika nodoti ģimenei. Ar šo "EJAM VISI!" uzsāks savos pārgājienos atbalsta kampaņas - ne tikai kustēties, bet arī palīdzēt, jo "EJAM VISI!" veidojas kā patiesi atbalstoša un saprotoša kopiena.
Starta un finiša zona Garkalnes parkā visas dienas garumā bija piepildīta ar dzīvību. Tur norisinājās degustācijas un zupas vārīšanas šovs no “Zivs uz ledus”, bija iespēja iegādāties gardo Re:Maizi ni kazas piena un citām izejvielām. Norisinājās dalībnieku izloze, kur ikviens pārgājiena dalībnieks varēja laimēt Tava Telpa sarūpētos pārsteigumus. Finišā ikvienu sagaidīja silta putras porcija un karsta tēja.
"Vēlamies īpaši izcelt gājēju vidū deju kolektīvu no Vecumniekiem - VPDK “Vēveri”, kas rāda lielisku piemēru, kā būt kopā, savstarpēji motivēt un atbalstīt vienam otru, saglabājot pozitīvu un aktīvu garu. Kolektīvs tējas punktā priecēja ar skaistām dziesmām, bet finišā visiem dalībniekiem par “palaida to puķīti pa dambi” un nodejoja krāšņu un sirsnīgu deju," pauž organizatori.
"Ikviens zina, ka "EJAM VISI!" aicina pārgājienos ņemt līdzi arī savus četrkājainos draugus. Arī šoreiz pārgājienu baudīja vairāki mūsu draudziņi, taču īpaši vēlamies izcelt 18 gadus veco Reksi. Spītējot savam cienījamajam vecumam, Reksis cenšas neizlaist nevienu pārgājienu un ar prieku dodas īsajā distancē. Liels paldies viņa saimniekam Normundam Jankovskim par rūpēm, pacietību un iedvesmu citiem. Ja pārgājienā satiekat Normundu un Reksi, noteikti aprunājieties ar viņiem, jo Reksim ir patiešām ļoti interesants dzīvesstāsts," stāsta pasākuma organizatori.
Šis pārgājiens bija īpašs arī ar to, ka pirmo reizi pārgājiens atgriezās kādā no jau iepriekš apciemotām vietām un par to paldies jāsaka Ropažu novada Garkalnes pagasta pārvaldes vadītājam Laurim Lielvārdim, kurš pārliecināja organizatorus, ka Garkalnei ir vēl ko parādīt. Un šis pārgājiens tiešām pierādīja, ka tā nebija atkārtošanās, tā bija cita Garkalne: citā gadalaikā, citās noskaņās un ar jaunu stāstu. "EJAM VISI!" komanda pateicas visiem dalībniekiem, atbalstītājiem un Ropažu novada pašvaldībai par sadarbību un jau raugās nākamajos pārgājienos.