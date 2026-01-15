"Da Vinci Genius" izstādes atklāšanas pasākums Vidzemes tirgus paviljonā; 15.01.2026.
Bijušajā Vidzemes tirgus tirdzniecības paviljonā atklāta multimediālā izstāde "Da Vinci Genius", kas veltīta vienam no pasaules vēstures dižākajiem ģēnijiem Leonardo ...
Vidzemes tirgū atklāj izstādi "Da Vinci Genius", godinot diženo renesanses laikmeta mākslinieku un izgudrotāju Leonardo da Vinči . FOTO
Daudzus no mūsdienu globālajiem izaicinājumiem Leonardo da Vinči (1452-1519) savā ģeniālajā prātā bija paredzējis jau pirms vairāk nekā 500 gadiem. Tagad šīs vīzijas atdzīvojas imersīvās mākslas multimediālā pieredzē "Da Vinci Genius", kas vēris durvis Rīgā, Vidzemes tirgū.
"Tas nav vienkārši da Vinči gleznas pie sienām, kas kaut kādā veidā interaktīvi kustās. Tas ir tāds da Vinči skatījums - skatīties ne tikai uz viņa 15. un 16. gadsimta dzīves laiku, bet arī pielāgots mūsdienām, kā da Vinči varētu skatīties uz mūsdienām," portālam jauns.lv sacīja izstādes vadītāja Agnese Cikule.
360 grādu vizualizācijās interpretēti vairāk nekā piecdesmit slavenākie Leonardo da Vinči mākslas darbi: Mona Liza, Vitrūvija cilvēks, Kristus kristīšana, Svētais Vakarēdiens u.c. "Da Vinci Genius" ar panākumiem izrādīts Berlīnē, Floridā, Amsterdamā un citviet pasaulē, kā arī ieguvis starptautiskas godalgas “Best Immersive Experience – 2022” un “Best Experimental Design – 2022”.
"Da Vinci Genius" ir aizraujošs un mūsdienīgs ceļojums cauri Leonardo da Vinči dzīvei, idejām un radošajam mantojumam. Viņa leģendārie izgudrojumi un inovācijas apliecina unikālu spēju apvienot zinātni, tehnoloģijas, inženieriju, matemātiku un mākslu, domājot gadsimtiem uz priekšu.
“Pretstatā daudzām citām imersīvajām izstādēm par klasiskajiem māksliniekiem, kas galvenokārt balstās animētās gleznās, šim multimediālajam šovam iedvesma iegūta tieši Leonardo da Vinči pētījumos. Tā rezultātā radīta negaidīta un unikāla multimediāla pieredze, kas bagāta ar atsaucēm un saiknēm ar mūsdienu pasauli. "Da Vinci Genius" nav tradicionāla vēstures izstāde – tā aicina sajust un piedzīvot, apmaldīties laikā un telpā, iegrimt Leonardo da Vinči domāšanā un ļaut vaļu arī savām idejām,” uzsvēra Cikule.
Multimediālajā šovā iekļautie interaktīvie elementi, vizuālais stāstījums un mūsdienīgā multimediju valoda veido aizraujošu izziņas vidi, kura var rosināt ikviena vecuma apmeklētāja interesi par zinātni, tehnoloģijām, mākslu un radošo domāšanu kopumā. Savukārt gados jaunāku auditoriju un skolēnus īpaši uzrunās digitālie ekrāni, kā arī gaismas un skaņas saspēle, kas padara pieredzi dinamisku un viegli uztveramu.
"Da Vinci Genius" ir arī kā iedvesmojošs izglītojošs papildinājums mācību procesam, veicinot zinātkāri, kritisko domāšanu un izpratni par starpdisciplināru pieeju, kas ieņem arvien nozīmīgāku lomu mūsdienu izglītībā.
Par "Da Vinci Genius" telpu izvēlēts Vidzemes tirgus, kas jau sevi pierādījis kā unikāla publiskā telpa, kurā saplūst kultūra un māksla ar Latvijas tirgus tradīcijām. Šogad uzņemti desmitiem tūkstošu apmeklētāju uz pasaulslavenajam grafiti māksliniekam un gleznotājam Benksijam (Banksy) veltīto izstādi “The Mystery of Banksy – A Genius Mind”.