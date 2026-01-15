Vidzemes slimnīca lūdz asins ziedošanā vairāk iesaistīties gados jaunus cilvēkus
Lai gan Vidzemes slimnīcā novēro stabilu asins donoru kustību, pieprasījums pēc asinīm pieaug, tāpēc iestāde aicina asins ziedošanā vairāk iesaistīties gados jaunus cilvēkus.
Kā informēja slimnīcas pārstāve Agnija Upīte, Vidzemes slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļas dati liecina, ka pērn slimnīcā veiktas 3034 veiksmīgas asins ziedošanas.
Kopumā asinis ziedojuši 1395 donori, turklāt lielākā daļa donoru atgriežas atkārtoti. Asinis ziedojuši 697 vīrieši un 698 sievietes. Īpašs prieks iestādē ir par 180 jaunajiem donoriem, kuri šo soli spēruši pirmo reizi, kā arī par 11 iedzīvotājiem, kuri izvēlējušies ziedot asinis savā dzimšanas dienā.
Slimnīcā norāda, ka vidēji dienā nodaļu apmeklē aptuveni 35 donori, taču intensīvākajās dienās apmeklētāju skaits pārsniedz 50.
Vidzemes slimnīca nodrošina asins komponentus ne tikai savām vajadzībām, bet sniedz atbalstu arī citām ārstniecības iestādēm. No sagatavotajām eritrocītu masām 2581 deva izmantota Vidzemes slimnīcas pacientiem, 75 devas nodotas Cēsu klīnikai kritisku situāciju risināšanai, bet 64 devas - Paula Stradiņa klīniskajai universitātes slimnīcai. Vēl 314 devas nodotas Valsts asins donoru centram (VADC) tālākai izplatīšanai.
Visvairāk asinis tiek tērētas Terapijas, Reanimācijas un anestezioloģijas, kā arī Ķirurģijas nodaļās.
Vidzemes slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļas vadītāja Inga Skrapce mudina iedzīvotājus ziedot asinis, jo viens puslitrs asiņu var izglābt trīs cilvēku dzīvības.
"Ja mēs to darām regulāri, nevis kampaņveidīgi, mēs varam ar sevi patiesi lepoties," atzīmē Skrapce. Speciāliste saredz arī vairākus nākotnes izaicinājumus asins nodrošināšanā. Piemēram, vidējais donora vecums šobrīd ir 41,5 gadi, un lielākā daļa donoru ir vecumā no 36 līdz 45 gadiem.
"Tā kā iedzīvotāju kopējais vecums pieaug, mums ir kritiski svarīgi motivēt un iesaistīt jauniešus," uzsver Skrapce.
Analizējot gadījumus, kad asinis ziedot nav atļauts, visbiežākais iemesls ir mazasinība jeb zems hemoglobīna līmenis. Tāpat šķērslis var būt nesena ceļošana uz endēmiskām valstīm vai medikamentu lietošana. Slimnīcas peciālisti atgādina, ka, piemēram, populāro medikamentu "Ibumetin" nedrīkstot lietot vismaz divas dienas pirms asins ziedošanas.
Kaut arī asins krājuma papildināšanai vienmēr aktuālas ir visas asins grupas, visbiežāk trūkst tieši 0 rēzus negatīvās asinsgrupas.
Slimnīcas speciālisti atgādina, ka pirmo reizi ziedot asinis iedzīvotāji var līdz 60 gadu vecumam, savukārt regulārie donori to drīkst darīt līdz pat 65 gadu vecumam.
Kā vēstīts, pērn Latvijā sasniegta lielākā asinsdonoru aktivitāte pēdējo 13 gadu laikā, tomēr vienlaikus audzis arī ārstniecības iestāžu pieprasījums pēc asinīm, liecina Valsts asinsdonoru centra (VADC) apkopotā informācijā.
Visā Latvijā pilnasinis ziedotas 63 707 reizes, kas ir par 1375 reizēm vairāk nekā gadu iepriekš. Kopējais donoru skaits pērn pieaudzis līdz 36 026, bet 2024. gadā tas bija 35 000.
Palielinoties donoru aktivitātei, audzis arī ārstniecības iestāžu pieprasījums pēc asinīm. Būtiski - par 9% - pieaudzis pieprasījums pēc 0 rēzus negatīvās asinsgrupas. Šī asinsgrupa ir universāla un salīdzinoši reta, tāpēc 0- donori vienmēr ir īpaši nepieciešami un gaidīti, uzsver centrā.
Vairāk nekā puse no visām asins devām pērn sagatavota VADC izbraukumos. Pagājušajā gadā centrs devies 813 izbraukumos, no tiem 263 veikti ar specializēto autobusu. Pateicoties izbraukumiem, VADC spēj nodrošināt nepieciešamos asins krājumus visā Latvijā. Kopumā izbraukumos pērn asinis ziedojuši 52,13% donoru.
Pērn vidējais donora vecums bija 39 gadi, bet pirmo reizi visbiežāk ziedot nāca 31 gada vecumā. VADC aicina asins ziedošanai pievienoties arī jauniešus.
Tāpat VADC dati liecina, ka 277 donori pērn asinis ziedojuši savā dzimšanas dienā.
Dzimumu griezumā vairāk - 52,5% gadījumu - pērn asinis ziedojušas sievietes, kamēr vīriešu donoru īpatsvars veidoja 47,5%.
No donoriem vienu reizi asinis ziedojuši 19 339 cilvēki, divas reizes - 8946, savukārt trīs reizes - 5122 donori. Četras reizes asinis ziedojuši 2018 cilvēki, piecas reizes to darījuši 568 cilvēki, bet sešas reizes - 33 cilvēki, liecina VADC apkopotie dati.
Centrā atgādina, ka asins ziedošana ir ātra, droša un palīdz uzturēt veselīgu asinsriti un bez donoriem nav iespējams glābt cilvēkus, kuri nonākuši nelaimē.
Šobrīd centrā gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši 0- un A-.