Fotoprojekts “Heroes in the Shadow”: īpašo bērnu vecāku neredzamais varonisms
Šī gada 23. janvārī plkst. 19.00 tirdzniecības centra Teika Plaza otrajā stāvā notiks dokumentāli mākslinieciskās izstādes “Heroes in the Shadow” oficiālā atklāšana. Šis fotoprojekts ir veltīts vecākiem, kuri audzina bērnus ar dažādām diagnozēm un attīstības īpatnībām.
Projekta centrā nav medicīniskie termini un pašas diagnozes, bet gan cilvēki, kuru dzīve neatgriezeniski mainījās brīdī, kad viņi pirmo reizi tās izdzirdēja. Sabiedrības uztverē bērns ar invaliditāti visbiežāk kļūst par līdzjūtības objektu, kamēr viņa vecāku ceļš paliek gandrīz nepamanīts. Taču tieši vecāki piedzīvo bailes, noliegumu, sāpes un nepieņemšanu, uzņemoties ikdienas atbildību bez tiesībām uz pauzi.
Projekts “Heroes in the Shadow” aktualizē jautājumus, par kuriem reti runā skaļi: ko izjūt vecāks, uzzinot diagnozi? Kā mainās viņa priekšstats par nākotni? Ar kādiem emocionāliem, fiziskiem un sociāliem izaicinājumiem viņš saskaras ik dienu?
Projekts ir izaudzis no autores personīgās pieredzes - daudzu gadu novērojumiem par tantes dzīvi, kura kļuva par “rokām un kājām” saviem diviem bērniem, nespējot atkāpties vai sūdzēties. Šis stāsts kļuva par atskaites punktu plašākam pētījumam par neredzamo varonismu, kas paliek ārpus sabiedrības uzmanības loka. Ar fotogrāfiju un varoņu personīgo stāstu palīdzību projekts “Heroes in the Shadow” tiecas padarīt redzamus tos, kuri pieraduši būt stipri klusējot. Tas ir vēstījums par mīlestību, izturību un iekšējo spēku - par vecākiem, kuri ik dienu paveic varoņdarbu, to tā nenosaucot.
Projektā piedalījušās 10 ģimenes, tostarp autores tante. Bērnu diagnožu vidū ir dažādi autiskā spektra traucējumi, UDHT (ADHD), intelektuālās attīstības traucējumi, Aspergera sindroms, FOXP1 sindroms, Dauna sindroms, Volfa–Hiršhorna sindroms.
Izstāde būs atvērta līdz 2026. gada 13. februārim.
Par autori
Naira Kosjana ir fotogrāfe, kas strādā ar sociāli nozīmīgām un dokumentālām tēmām. Viņas uzmanības centrā ir cilvēka ievainojamība, iekšējais spēks un stāsti, kas bieži paliek ārpus sabiedrības redzesloka. Plašākai auditorijai Naira var būt zināma ar fotogrāfiju izstādi “What You Don’t Like But I Do”, kas veiksmīgi tika prezentēta Rīgā un Erevānā. Projekts “Heroes in the Shadow” autorei ir dziļi personisks vēstījums, kas izaudzis no pašas dzīves pieredzes un vēlmes ar fotogrāfijas palīdzību padarīt redzamus tos, kuri pieraduši palikt ēnā.
Papildu informācija un kontakti:
Naira Kosjana
Fotogrāfe, projekta autore