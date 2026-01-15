Meitene patvaļīgi pametusi Balvu slimnīcu: meklē kopš decembra pazudušo Evitu Ivanovu
Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2011. gadā dzimušo Evitu Ivanovu.

Jauniete jau 2025. gada 26. decembrī patvaļīgi pameta Balvu slimnīcas telpas. Līdz šim brīdim meitene nav atgriezusies un viņas pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka pusaudzei ir nosliece uz klaiņošanu.

Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112.

