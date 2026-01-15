Izkrāpj naudu, aizskarot mirušo cieņu: “Facebook” izplatās viltus ziņas par nesen aizsaulē aizgājušajiem
Mūsdienu digitālās ēras krāpnieki braši kāpj pāri ne vien radošuma robežām, bet arī morāles un ētikas normām, nezaudējot motivāciju un izmantojot arvien jaunus paņēmienus. Noziedznieku vidū nu ir pieņemami arī – ar nodomu izkrāpt naudu – izplatīt viltus ziņas par nesen mirušiem cilvēkiem.
Vēl nesen Latviju sasniedza sēru vēsts – mūžībā aizgāja mīlētā rakstniece Nora Ikstena. Par to saprotamu iemeslu dēļ rakstīja vairums Latvijas mediju.
Acīmredzot šī ziņa “nepaskrēja” garām arī tiem, kuri Latvijā mēģina ievilināt krāpšanas shēmās ar viltus ziņu portālu, ziņu sociālo tīklu kontu palīdzību. Drīz vien “Facebook” parādījās absurds, nepatiess vēstījums – rakstnieces testaments it kā atklājot “satraucošas mantojuma detaļas” un patieso bagātību iemeslus.
Jāuzsver, ka šī viltus vēstījuma izvietošanā krāpnieki ir izmantojuši Jauns.lv zīmolu – gan nosaukumu, gan vizuālo identitāti (krāsas u.c.). Pie viena neskaidru iemeslu dēļ portālā “Facebook” šo vēstījumu izplatījis konts ar nosaukumu “Hyundai Motor Algerie”, kam, visticamāk, nav sakara ne ar Dienvidkorejas auto ražotāju, ne ar Alžīriju.
Jāpiebilst, ka rakstnieces Noras Ikstenas vārds nav vienīgais, kurš šādi izmantots. Attiecīgi – aicinām Jauns.lv lasītājus būt vērīgiem un kritiskiem pret informāciju, kas atrasta sociālajos tīklos.
Kas jāsaprot:
Saprotams, ka vairumam nebūs problēmu atpazīt šo kā neveiklu mēģinājumu apmānīt lasītāju un ar paviršas interneta materiālu (foto, teksts u.c.) kolāžas salipināšanu aizvest tālāk pa taciņu, kas noved pie naudas izkrāpšanas.
Taču taisnības labad jāpiebilst, ka atsevišķas nianses šajā viltojumā tomēr var likt aizdomāties tiem, kuri mazāk vērīgi.
Ziņu vietnes vizuālā identitāte (rubrikas, sadaļas, noformējums utt.) ir nokopēta gana rūpīgi. Arī iesaistītās personas realitātē ir runājušas konkrētā raidījuma ietvaros, taču par citām, adekvātām un reālām tēmām, jautājumiem.
Lai izbēgtu no aiziešanas pa krāpnieku izveidoto taku, palīdzēs daži vienkārši soļi:
1) ja ziņu vietnes vēstījums rada aizdomas, ieteicams iedziļināties noformējumā. Visticamāk, būs virkne nevīžību, kas, pie padziļinātas izpētes, ļaus saprast, ka aplūkojat viltus lapu.
2) ir liela varbūtība, ka ar īsto ziņu vietni nesakritīs arī izmantotie fonti un teksta izkārtojums
3) pavisam noteikti arī domēns, kurā redzama viltus ziņa būs cits – nevis www.jauns.lv, bet gan sp***y.com, kā šajā gadījumā. Ja it kā īstais domēns ir redzams fotoattēlā (kā gadījumā ar Noru Ikstenu), ieteicams pašam doties uz īsto ziņu vietni un pārliecināties, vai tur šāds materiāls tiešām ir.
4) līdz galam saprast to, ka gadījies nonākt krāpnieku mājaslapā palīdzēs īstās vietnes apmeklēšana un tur redzamā salīdzināšana ar aizdomīgo avotu
5) krāpniecības gadījumā aicinām droši ziņot uz: jauns@jauns.lv un pateicamies visiem tiem, kuru ziņojums jau esam saņēmuši. Tie jau ir palīdzējuši efektīvi vērsties pret blēžiem internetā!
