Ivans Smirnovs.
112
Šodien 16:50
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2001. gadā dzimušo Ivanu Smirnovu
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2001. gadā dzimušo Ivanu Smirnovu, kurš 2025. gada 24. decembrī izgāja no mājām Krāslavas novadā un viņa šī brīža atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 175 cm, kalsna miesas būves, īsi, tumši mati. Bija ģērbies tumšā pirts halātā, kājās pelēkas krāsas čības.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 65603403 vai 112.