Valsts policija meklē pazudušo Vadimu Porieti.
112
Šodien 14:47
Devās peļņā uz Vāciju un pazuda: policija lūdz palīdzību Vadima Porieša meklēšanā
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1975. gadā dzimušo Vadimu Porieti, informēja Valsts policijā.
Vīrietis 2025. gada 24. novembrī devās uz Vāciju darba nolūkos, taču kopš tā laika ir pazudis un viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 180 centimetri, kalsna miesas būve, plikgalvis. Pazušanas brīdī viņš bija ģērbies tumšā jakā un tumšas krāsas biksēs, kājās bija tumši apavi.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 65403310 vai 112.