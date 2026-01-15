Meklē bezvēsts pazudušu pusaudzi.
112
Šodien 10:51
Ludzā meklē bezvēsts pazudušu pusaudzi - Iryna Itkina neatgriezās mājās no skolas
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts prombūtnē esošās, 2010. gadā dzimušās Irynas Itkinas meklēšanā.
Jauniete trešdien, 14. janvārī, neatgriezās mājās no skolas, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma.
Pazudušās pazīmes: augums aptuveni 170 centimetri, smalkas miesas būves, gari rudi mati.
Meitene bija ģērbusies zaļā virsjakā un zilās džinsu biksēs, kājās viņai bija sporta apavi, bet galvā – pelēka cepure. Līdzi bija melna mugursoma ar uzrakstu "Nike".
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu. Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuriem 112 vai 20255528, rakstot uz e-pastu ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv vai arturs.frolovs@latgale.vp.gov.lv, kā arī vēršoties tuvākajā policijas iecirknī.