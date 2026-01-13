Vai esi viņu redzējis? Valsts policija meklē šo vīrieti
foto: Valsts policija
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu Rēzeknē, meklē attēlā redzamo vīrieti.
Vai esi viņu redzējis? Valsts policija meklē šo vīrieti

Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija, kas sekmētu vīrieša personības un atrašanās vietas noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot 64603528, 112 vai rakstot ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.

Tāpat aicina atsaukties attēlā redzamo personu.

foto: Valsts policija
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

