Skotijā nežēlīgi noslepkavots Latvijas pilsonis. Ģimene sēro: "Artūrs bija ļoti mīlēts dēls, tēvs un dzīvesbiedrs"
Skotijas pilsētā Invernesā nogalināts 42 gadus vecs Latvijas pilsonis Artūrs Juškins. Par šo noziegumu apsūdzības slepkavībā izvirzītas diviem vīriešiem – tēvam un dēlam, vēsta vietējie mediji.
Traģiskais incidents noticis piektdienas, 9. janvāra, rītā ap plkst. 8.25. Policija saņēma izsaukumu par trim ievainotiem vīriešiem pie kāda īpašuma. Cietušais Latvijas valstspiederīgais smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā, kur vēlāk no gūtajiem ievainojumiem mira.
Saistībā ar notikušo aizturēti divi vietējie iedzīvotāji – 38 gadus vecais Deivids Voless un viņa 21 gadu vecais dēls Laiels Volless. Abiem izvirzītas apsūdzības slepkavībā.
Saskaņā ar izmeklētāju sniegto informāciju, uzbrukumā izmantots nazis, upurim vairākkārt tīši iedurot kaklā un citās ķermeņa daļās.
Laiels Volless jau pirmdien, 12. janvārī, stājies Invernesas tiesas priekšā, kur viņš tika paturēts apcietinājumā bez tiesībām uz atbrīvošanu pret drošības naudu. Arī viņa tēvam izvirzītas analoģiskas apsūdzības.
Ar Skotijas policijas starpniecību paziņojumu izplatījusi arī Juškina ģimene, paužot sēras par zaudējumu: "Artūrs bija ļoti mīlēts dēls, tēvs un dzīvesbiedrs. Mums viņa ļoti pietrūks."