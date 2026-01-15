Operdziedātāja Brigita Čirkše-Reisone ieslīgusi grūtsirdībā. "Es esmu milzīgs kauna traips!"
Operdziedātāja Brigita Čirkše-Reisone, ko daudzi iepazina LTV šovā "Pārdziedi mani", ieslīgusi grūtsirdībā, paziņojot, ka ir vīlusies sevī un apsver iespēju drīzumā savu karjeru virzīt citā gultnē.
"Es esmu padevusies domai, ka akadēmiskā vide Latvijas mūzikā mani nekad nenovērtēs. Tāpēc man jāsaka, ka drīz plānoju virzīt savu karjeru citā gultnē," vietnē "Threads" pārdomās dalās dziedātāja.
"Maģistra grādu varu mest miskastē, jo tas man tiešām neko nav devis – tikai milzīgu vilšanos sevī un savos ne-panākumos. Es esmu milzīgs kauna traips teju visiem, kuri man ticējuši. Bet, hei, ko gan vēl es varētu darīt, ja ne to, ko mīlu? Un mana atklātība vienmēr ir bijis neticami liels mīnuss, bet es netaisos sevi mainīt," norāda Čirkše-Reisone.
Daudzi cilvēki Brigitu centušies iedrošināt, norādot, ka viņi novērtē dziedātājas sniegumu mūzikā. Dace pieminējusi diriģenta Andra Nelsona piemēru, norādot, ka dzīve pierādījusi, ka "reizēm tie, kas notis pareizi neprot turēt rokās izaug par vislielākajām mūzikas personībām." Bet Brigita viņai atbildējusi, ka "Nelsonam ļoti paveicās".
"Man jau ir 28. Es esmu daudz par vecu, lai kaut ko sasniegtu," pauda dziedātāja.
Viņa norāda, ka Latvijā mūzikas tirgus ir ļoti neliels, salīdzinot to ar "pīļu dīķi. "Būtu jauki, ja pīles viena otru atbalstītu, nevis gremdētu," pauda dziedātāja. "Arī citās valstīs ir sava politika, pēc kā strādā sistēma, bet redzot vienas un tās pašas sejas gadu no gada, rodas jautājums - kāpēc mēs kādu novērtējam tikai tad, kad ārzemēs iegūta atzinība?"
Ilze viņai pavaicājusi, vai šīs pārdomas radušās saistībā ar "Lielās mūzikas balvas" (LMB) nominantiem, uz ko Čirkše-Reisone atbildējusi apstiprinoši.
Brigita pēc Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas absolvēšanas studējusi pie slavenās latviešu dziedātājas Kristīnes Gailītes Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, ko ar izcilību absolvējusi 2023. gadā. Uz Latvijas Nacionālās operas skatuves viņa debitēja 2024. gada sākumā, un kopš tā laika piedalījusies arī dažāda veida mūzikas pasākumos, tai skaitā LTV šovā "Pārdziedi mani" un komponista Jāņa Lūsēna koncertprogrammā "Brīdi pirms gaismiņas".