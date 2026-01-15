Avārijas dēļ uz laiku bija bloķēta sabiedriskā transporta satiksme.
Runā Rīga
Šodien 08:50
Avārija "paralizē" Imantu: uz laiku pilnībā tika bloķēta 1. tramvaja kustība, cilvēki kavē darbu
Ceturtdienas rītā ceļu satiksmes negadījuma dēļ uz laiku bija pilnībā bloķēta 1. maršruta tramvaju kustība Imantā, taču šobrīd tā ir atjaunota, informēja pašvaldības uzņēmums "Rīgas satiksme".
Negadījums notika rīta sastrēgumu laikā Jūrmalas gatves un Kurzemes prospekta krustojumā, kā rezultātā tramvaju satiksme tika apturēta abos virzienos.
❗️Ceļu satiksmes negadījuma dēļ Jūrmalas gatves un Kurzemes prospekta krustojumā ir apstājusies 1. maršruta tramvaju kustība abos virzienos.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) January 15, 2026
Šobrīd tramvaju kustība ir atjaunota, taču uzņēmums aicina pasažierus ņemt vērā, ka sabiedriskais transports kursē ar kavējumiem, kamēr tiks izlīdzināts kustības grafiks.
1. maršruta tramvaju kustība tika atjaunota. Lūgums ņemt vērā, ka tramvaji brauc ar kavējumu.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) January 15, 2026
Tā kā satiksme tika apturēta aktīvajā rīta stundā, tas būtiski apgrūtināja pasažieru pārvietošanos, ietekmējot savlaicīgu nokļūšanu darba vietās un mācību iestādēs.