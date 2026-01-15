Avārija "paralizē" Imantu: uz laiku pilnībā tika bloķēta 1. tramvaja kustība, cilvēki kavē darbu
Avārijas dēļ uz laiku bija bloķēta sabiedriskā transporta satiksme.
Ceturtdienas rītā ceļu satiksmes negadījuma dēļ uz laiku bija pilnībā bloķēta 1. maršruta tramvaju kustība Imantā, taču šobrīd tā ir atjaunota, informēja pašvaldības uzņēmums "Rīgas satiksme".

Negadījums notika rīta sastrēgumu laikā Jūrmalas gatves un Kurzemes prospekta krustojumā, kā rezultātā tramvaju satiksme tika apturēta abos virzienos.

Šobrīd tramvaju kustība ir atjaunota, taču uzņēmums aicina pasažierus ņemt vērā, ka sabiedriskais transports kursē ar kavējumiem, kamēr tiks izlīdzināts kustības grafiks.

Tā kā satiksme tika apturēta aktīvajā rīta stundā, tas būtiski apgrūtināja pasažieru pārvietošanos, ietekmējot savlaicīgu nokļūšanu darba vietās un mācību iestādēs.

 

