Runā Rīga
Šodien 10:12
Haoss un milzu sastrēgumi: "Rīgas satiksme" atklāj, kas šorīt paralizēja sabiedriskā transporta satiksmi Teikā
Sabiedriskā transporta kavējumi piektdienas rītā Rīgā bija saistīti ar kontakttīkla bojājumiem, informēja pašvaldības uzņēmumā SIA "Rīgas satiksme".
Pie Gustava Zemgala gatves šorīt bija apstājusies autobusu un trolejbusu kustība centra virzienā, tāpat problēmas bijušas arī tramvajiem.
"Rīgas satiksmes" pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane skaidroja, ka tika fiksēts kontakttīkla bojājums tramvaju līnijā. Remonta transportam situāciju risinot, tika kavēta satiksme arī uz ielas braucamās daļas.
Jau ziņots, ka piektdienas rītā Rīgā bija izveidojies liels sastrēgums Teikas apkaimē, kavējot satiksmi pa Brīvības gatvi, Gustava Zemgala gatvi un citām ielām tuvējā apkārtnē.