Tehnisku problēmu dēļ paralizēta vilcienu satiksme Valgas līnijā – kavējumi līdz divām stundām

Pirmdienas rītā kavēta vilcienu satiksme Valgas līnijā.
Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pirmdienas rītā kavēta vilcienu satiksme Valgas līnijā, liecina "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.

Kompānijā ziņo, ka vilciens Valmiera (plkst. 6.15)-Rīga (plkst. 8.17) brauc ar aptuveni 75 minūšu kavējumu, savukārt vilciens Valga (plkst. 4.58)-Rīga (plkst. 7.33) brauc ar aptuveni 120 minūšu jeb divu stundu kavējumu.

Vienlaikus vilciens Cēsis (plkst. 7.05)-Rīga (plkst. 8.48) brauc ar aptuveni 60 minūšu kavējumu, bet vilciens Sigulda (plkst. 8.16)-Rīga (plkst. 9.40) brauc ar aptuveni 25 minūšu kavējumu.

Arī iepriekš agrā pirmdienas rītā Valgas dzelzceļa līnijā kavējās vairāki vilcienu reisi.

