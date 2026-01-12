Pirmdienas rītā kavēta vilcienu satiksme Valgas līnijā.
Sabiedrība
Šodien 08:22
Tehnisku problēmu dēļ paralizēta vilcienu satiksme Valgas līnijā - kavējumi līdz divām stundām
Pirmdienas rītā kavēta vilcienu satiksme Valgas līnijā, liecina "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.
Papildināta atbilstoši jaunākajai informācijai
Kompānijā ziņo, ka vilciens Valmiera (plkst. 6.15)-Rīga (plkst. 8.17) brauc ar aptuveni 75 minūšu kavējumu, savukārt vilciens Valga (plkst. 4.58)-Rīga (plkst. 7.33) brauc ar aptuveni 120 minūšu jeb divu stundu kavējumu.
Vienlaikus vilciens Cēsis (plkst. 7.05)-Rīga (plkst. 8.48) brauc ar aptuveni 60 minūšu kavējumu, bet vilciens Sigulda (plkst. 8.16)-Rīga (plkst. 9.40) brauc ar aptuveni 25 minūšu kavējumu.
Arī iepriekš agrā pirmdienas rītā Valgas dzelzceļa līnijā kavējās vairāki vilcienu reisi.