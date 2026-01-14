Zem Akmens tilta iesprūdušais kravas auto.
112
Šodien 16:55
Zem Akmens tilta iesprūdušas kravas automašīnas dēļ uz laiku tika bloķēta satiksme.VIDEO
Rīgā šodien zem Akmens tilta iesprūdušas kravas automašīnas dēļ uz laiku bloķēta satiksme, informēja Valsts policijā.
🇱🇻 Zem Akmens tilta iestrēga kravas automašīna. Veidojās sastrēgums Eksporta ielā virzienā uz 11. novembra krastmalu.— BreakingLV (@breakinglv) January 14, 2026
📸 Bormans#Centrs #Rīga #Latvija pic.twitter.com/Xak1tRkEnL
Izsaukums tika saņemts ap plkst. 13. Cietušo negadījumā nebija. Kā ap plkst. 17.00 novēroja portāls "Jauns.lv", zem tilta iesprūdušo automašīnu jau bija izdevies atbrīvot.
Šajā vietā 11. novembra krastmalā arī agrāk bijuši līdzīgi negadījumi.