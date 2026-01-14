Zem Akmens tilta iesprūdušas kravas automašīnas dēļ uz laiku tika bloķēta satiksme.VIDEO
Zem Akmens tilta iesprūdušais kravas auto.
Rīgā šodien zem Akmens tilta iesprūdušas kravas automašīnas dēļ uz laiku bloķēta satiksme, informēja Valsts policijā.

Izsaukums tika saņemts ap plkst. 13. Cietušo negadījumā nebija. Kā ap plkst. 17.00 novēroja portāls "Jauns.lv", zem tilta iesprūdušo automašīnu jau bija izdevies atbrīvot.

Šajā vietā 11. novembra krastmalā arī agrāk bijuši līdzīgi negadījumi.

