Rīts sācies ar stindzinošu aukstumu: vietām gaisa temperatūra noslīdējusi līdz -21 grādam
Ceturtdien plkst. 5 gaisa temperatūra valstī bija no -6..-7 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē līdz -20,7 grādiem Dagdā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Visā Latgalē, kā arī vietām Vidzemē un Sēlijā rīts ir aukstāks par -15 grādiem.
Debesis mākoņainas, valsts austrumu daļā mākoņu ir mazāk, Latgalē - skaidrs laiks. Latvijas rietumu un centrālajā daļā vietām nedaudz snieg.
Sniega biezums novērojumu stacijās no 5-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 22-24 centimetriem Rucavā, Stendē, Zosēnos, Gulbenē, Dagdā un Krāslavas novada Piedrujā.
Pēdējā diennaktī sniega sega visvairāk - par pieciem centimetriem - pieaugusi Ventspils un Stendes novērojumu stacijā. Sniega biezums Ventspils ostā pieaudzis no 12 līdz 17 centimetriem, Stendes meteostacijā - no 18 līdz 23 centimetriem.
Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Rīgā mākoņains rīts, sāk nedaudz snigt, pūš dienvidu, dienvidaustrumu vējš ar ātrumu pieci seši metri sekundē, brāzmās līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -10 grādi. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 13 centimetri.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -5 grādiem Kolkā līdz -9,7 grādiem Alūksnē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 14. janvārī bija +19..+20 grādi Spānijā, Francijā un Itālijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -26 grādi Baltkrievijā un -30 grādi Krievijā.