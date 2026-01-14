Ogres novadā atvērtas vairākas publiskās slidotavas
Ogres novadā aukstums ļāvis izveidot vairākas publiskās slidotavas ar konkrētiem darba laikiem un noteikumiem Ogrē, Ikšķilē, Tīnūžos, Ķegumā, Lielvārdē un Madlienā. Slidotāji aicināti sekot norādēm un, mainīgu apstākļu gadījumā, izmantot Ogres ledus halli.
Apmeklētāji aicināti iepriekš iepazīties ar katras slidotavas darba laiku un lietošanas noteikumiem, kā arī ņemt vērā, ka laikapstākļu ietekmē slidotavu pieejamība var īslaicīgi mainīties.
Ogrē, Krasta laukumā. Slidotavā apmeklētājiem atvērta no 2026. gada 9. janvāra. Slidotava pieejama apmeklētājiem visu diennakti.
Ikšķilē, Skolas un Melioratoru ielu iekšpagalmā. Slidotava pieejama apmeklētājiem līdz plkst. 22.00.
Darba dienās:
- Plkst. 8.00-14.00 (visi slidotgribētāji)
- Plkst. 14.00-20.00 (slidošana bez hokeja nūjām)
- Plkst. 20.00-21.00 (slidošana ar hokeja nūjām)
- Plkst. 21.00-22.00 (slidošana bez hokeja nūjām)
Brīvdienās:
- Plkst. 8.00-11.00 (visi slidotgribētāji)
- Plkst. 11.00-14.00 (slidošana bez hokeja nūjām)
- Plkst. 14.00-16.00 (slidošana ar hokeja nūjām)
- Plkst. 16.00-20.00 (slidošana bez hokeja nūjām)
- Plkst. 20.00-21.00 (slidošana ar hokeja nūjām)
- Plkst. 21.00-22.00 (slidošana bez hokeja nūjām)
Tīnūžos, pie bērnu rotaļu laukuma, aiz Tīnūžu Tautas nama. Slidotava pieejama apmeklētājiem līdz plkst. 23.00.
Darba dienās:
- Plkst. 8.00-14.00 (visi slidotgribētāji)
- Plkst. 14.00-18.00 (slidošana bez hokeja nūjām)
- Plkst. 18.00-19.30 (hokejs bērniem)
- Plkst. 19.30-21.30 (hokejs pieaugušajiem)
- Plkst. 21.30-23.00 (visi slidotgribētāji)
Brīvdienās:
- Plkst. 8.00-11.00 (visi slidotgribētāji)
- Plkst. 11.00-12.00 (slidošana bez hokeja nūjām)
- Plkst. 12.00-15.00 (hokeja komanda "Tīnūži")
- Plkst. 15.00-18.00 (slidošana bez hokeja nūjām)
- Plkst. 18.00-21.00 (masu hokejs)
- Plkst. 21.00-23.00 (visi slidotgribētāji)
Ķegumā, pie Ķeguma pamatskolas stadiona, Skolas iela 10. Slidotava darba dienās no plkst. 9.00-16.00 pieejama Ķeguma pamatskolas skolēniem, plkst. 16.00-22.00 - publiski pieejama (precīzs slidotavas darba laiks tiks publicēts Ķeguma pamatskolas mājas lapā un skolas sociālajos tīklos (Facebook, Instagram)). Darba laiki var mainīties ledus liešanas laikā. Slidotavas izmantošana hokeja spēļu organizēšanai ir iepriekš jāsaskaņo ar skolas administrāciju - 26452076.
Lielvārdē pie Lielvārdes Sporta centra, Raiņa iela 12. Slidotava pieejama katru dienu no plkst. 09.00 līdz 21.00. Slidotava nav paredzēta hokeja inventāra izmantošanai (hokeja nūjas, ripas).
Madlienā pie mazdārziņiem (GPS: 56.847535, 25.163344). Slidotava pieejama dienas gaišajā laikā un vakaros līdz plkst. 23.00. Diennakts tumšajā laikā slidotavas ir apgaismotas. Apmeklētājiem jāņem vērā, ka slidotavās netiek nodrošināta inventāra noma. Slidotavu nevarēs izmantot un tā būs slēgta apmeklētājiem, ja tiks veikti ledus atjaunošanas darbi. Lūgums ievērot slidotavu lietošanas noteikumus!
Citos laikapstākļos slidošanas priekus aicina baudīt Ogres ledus hallē. Publiskie slidošanas laiki publicēti mājaslapā www.vidzemesledus.lv.