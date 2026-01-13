Padomju armijas uzbrukums Viļņai 1991. gadā lietuviešu režisora Kaupiņa skatījumā: spēlfilmas "Janvāra gaisma" pirmizrāde "Splendid Palace". FOTO

Lietuviešu režisora Kaupiņa spēlfilmas "Janvāra gaisma" pirmizrāde "Splendid Palace"; 13.01.2026.
Kinoteātrī "Splendid Palace" otrdien pirmizrādi piedzīvoja lietuviešu režisora Karoļa Kaupiņa spēlfilma "Janvāra gaisma", kas vēsta par trauksmainajiem notikumiem 1991. gada janvārī, kad padomju armija Viļņā centās iznīdēt Lietuvas neatkarības centienus.
Filma "Janvāra gaisma" skatītāju aizved uz 1991. gadu, kad Lietuva nostiprināja savas valsts pamatus. Lietuviešu televīzijas zvaigzne Daiva zaudē darbu, jo televīzijas ēku ieņem padomju karavīri. Nespējot citādi padzīt iebrucējus, viņa nolemj apmesties treilerī pie okupētās ēkas un izsludināt bada streiku.
Lietuviešu scenārists un režisors Kaupinis ir viens no jaunās paaudzes Baltijas autorkino režisoriem. Viņa debijas spēlfilma "Nova Lituania" tika izrādīta festivālā Karlovi Varos, ieguva vairākas balvas un tika izvirzīta "Oskara" balvai 2021. gadā.
Lomas filmā atveido Ineta Stasjulīte, Pauļus Pinigis, Arvīds Dapšis, Jeļena Kirejeva, Albins Keleris, Alekss Kazanavičs un Egle Mikuļonīte.
Scenārija autors un režisors Kaupinis, operators Simons Glinskis, producente Marija Razgute, asociētā producente Brigita Beņušīte, māksliniece Sigita Šimkūnaite, komponisti Arns Mikalkēns un Matīss Čudars, montāžas režisore Silvija Vilkaite-Ramanauske, skaņu režisori Juļus Grigeļonis un Ernests Ansons, kostīmu māksliniece Monika Vebraite, grima māksliniece Jurgita Globīte, ražošanas vadītāji Justins Pocjus un Gabriele Misevičūte.