Mainās uzturēšanās maksa Ludzas novada pansionātos - tā būs līdz 1233 eiro mēnesī, taču būtiska atlaide deklarētajiem
Ludzas novada pašvaldības domes sēdē gada 2025. gada 23. decembrī ticis pieņemts lēmums par iemītnieku uzturēšanas maksas apstiprināšanu Ludzas novada sociālās aprūpes centrā “Ludza” un pansionātā “Mūsmājas” 2026. gadam. Ludzas novada deklarētajiem iedzīvotājiem būtisku daļu no summas finansē pašvaldība.
Saskaņā ar pieņemto lēmumu, maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes centrā “Ludza”, kas atrodas Garbaros, Cirmas pagastā, 2026. gadā būs 1233,73 eiro mēnesī par vienu iemītnieku. Savukārt pansionātā “Mūsmājas”, kas atrodas Liepu ielā 2, Malnavā, uzturēšanās maksa noteikta 1023,58 eiro mēnesī. Maksas apmērs aprēķināts, pamatojoties uz katras iestādes vienas gultasvietas izmaksu aprēķinu.
Vienlaikus dome noteikusi atvieglojumus Ludzas novada iedzīvotājiem. Fiziskām personām, kuras pašas vai kuru apgādnieki sedz uzturēšanās maksu un kuras pirms ievietošanas sociālās aprūpes iestādē bija deklarētas Ludzas novada administratīvajā teritorijā, maksa noteikta 800 eiro mēnesī. Atlikušo daļu no pilnās uzturēšanās maksas līdzfinansēs Ludzas novada pašvaldība.
Šie grozījumi stājas spēkā no 2026. gada un attiecas uz visiem minēto sociālās aprūpes iestāžu iemītniekiem.