Novadu ziņas
Šodien 14:29
Cesvainē būvē jaunu pansionātu
Cesvainē top jauns pansionāts, kas nodrošinās senioriem drošu, mājīgu vidi un radīs darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Projekts ir nozīmīgs ieguldījums novada iedzīvotāju labklājībā, uzskata novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.
Pansionāts sniegs mājīgu vidi senioriem, kā arī darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem, informē Madonas novada pašvaldība. Šīs nedēļas sākumā simboliski iemūrēta kapsula jaunā Cesvaines pansionāta pamatos, atstājot vēstījumu nākamajām paaudzēm.
Kad ēka būs gatava, tā nodrošinās mūsdienīgu un ērtu dzīves vidi 32 senioriem, kā arī modernu darba vietu virknei šī reģiona darbinieku. Šis ir viens no lielākajiem pašvaldības ieguldījumiem sociālajā jomā, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.