Izvērtēs Balvu novada pansionātu darbību un pakalpojumus
Pašvaldības izveidotā darba grupa izvērtēs Balvu novada pansionātu darbību un pakalpojumus, paredz šonedēļ pieņemtais novada domes lēmums.
Domes sēdē deputāti nolēma izveidot darba grupu pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu - pansionāta "Balvi", Viļakas sociālās aprūpes centrs un sociālās aprūpes centra "Rugāji" - darbības un sniegto pakalpojumu izvērtēšanai.
Darba grupas vadītājs būs Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētājs Andris Bačuks (LZP), viņa vietniece - Sociālās pārvaldes vadītāja Līga Šustova.
Darba grupā darbosies arī domes priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības, uzņēmējdarbības un teritorijas attīstības jautājumos Inta Kaļva (ZZS), domes priekšsēdētāja vietniece sociālās, izglītības, kultūras un sporta attīstības jautājumos Aija Mežale (NA), deputāte Ruta Cibule (Latgales partija), Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Sandra Kindzule (LZP) un pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa. Tajā strādās arī Sociālās pārvaldes vadītāja vietniece Ligita Zelča, pansionāta "Balvi" direktore Jana Komane un sociālā darba un aprūpes struktūrvienības vadītājs Dzintars Čerbakovs, Viļakas sociālā aprūpes centra vadītāja Līna Barovska, sociālā aprūpes centra "Rugāji" vadītāja Sarmīte Pērkone, pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Olga Siņica un Centrālās pārvaldes projektu vadītājs Andris Vrubļevskis.
Darba grupai uzdots līdz 2026. gada 9. martam izvērtēt sociālās aprūpes iestāžu klientu apkalpošanas sistēmu un sniegto pakalpojumu pieejamību un nodrošinājumu, analizēt pašvaldības piešķirtā finansējuma apjomu un tā izlietojuma efektivitāti, izmaksu struktūru un iespējas resursu optimizācijai. Tāpat nepieciešams izvērtēt sociālās aprūpes iestāžu telpu noslodzi, to atbilstību normatīvo aktu prasībām un sniegto pakalpojumu vajadzībām.
Darba grupai vajadzēs sagatavot rakstveida ziņojumu ar secinājumiem un priekšlikumiem sociālās aprūpes iestāžu darbības pilnveidošanai, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un attīstībai Balvu novadā. Ziņojums būs jāiesniedz novada domes priekšsēdētājam, kā arī izskatīšanai Balvu novada domes Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejā.