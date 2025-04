Situācija Latvijas pansionātos būtiski neuzlabojas. Cik garas rindas sociālās aprūpes centros un cik izmaksā uzturēšanās tajos?

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka viens no inflācijas rādītāju pieauguma galvenajiem iemesliem ir maksas pieaugums par uzturēšanos veco ļaužu pansionātos. Īpaši tas, salīdzinājumā ar janvāri, bija jūtams šī gada februārī. Pašvaldības visā Latvijā regulāri informē, ka tās paaugstina uzturēšanās izmaksas SAC. Tā, piemēram, gada sākumā pieauga mēneša uzturēšanās maksa Ludzas novada Malnavas pansionātā “Mūsmājas” – no 819,22 līdz 901,76 eiro mēnesī. Savukārt Alūksnes novada SAC aprūpes maksa celta no 1. aprīļa: “Alūksnē” – no 836,12 līdz 900 eiro, bet “Pīlādžos” – no 933,27 līdz 1010 eiro mēnesī.