Ķekavā pie vidusskolas darbojas āra slidotava
Publiskā slidotava Ķekavā pie Ķekavas vidusskolas (Gaismas iela 9a, Ķekava) ir atvērta un gatava uzņemt visus slidošanas cienītājus.
Ķekavas novada Sporta centrs aicina ģimenes ar bērniem, iesācējus un pieredzējušus sportistus — vietas pietiek visiem, un vizīte ir lielisks veids aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā. Laika apstākļi var ietekmēt ledus kvalitāti, tāpēc ieteicams pirms došanās sekot jaunākajai informācijai.
Ledus ir sagatavots un piemērots gan hokejistiem, gan slidotājiem. Drošībai lūdzam ievērot atsevišķus laikus hokejam un brīvajai slidošanai — tas palīdz visiem baudīt ledu bez traucējumiem. Iesakām izmantot cimdus, ķiveri un, ja vajadzīgs, ceļu/elkoņu sargus.
Pirms došanās uz slidotavu aicinām iepazīties ar darba laiku un kārtības noteikumiem -Tur atradīsiet informāciju par drošības prasībām, ekipējumu, uzvedības kultūru uz ledus un situācijām, kad laukums var tikt īslaicīgi slēgts apkopēm.
Āra slidotavas darba laiks mainās pa dienām, lai nodrošinātu atsevišķas sesijas sporta spēlēm un mierīgai slidošanai.
Pirmdien, trešdien, piektdien, svētdien: Plkst. 10.00 – 11.00 hokejs; Plkst. 11.00 – 12.00 slidošana; Plkst. 12.00 – 13.30 hokejs; Plkst. 13.30 – 16.00 slidošana; Plkst. 16.00 – 18.00 hokejs; Plkst. 18.00 – 19.30 slidošana; Plkst. 19.30 – 21.00 hokejs.
Otrdien, ceturtdien, sestdien: Plkst. 10.00 – 11.00 slidošana; Plkst. 11.00 – 12.00 hokejs; Plkst. 12.00 – 13.30 slidošana; Plkst. 13.30 – 16.00 hokejs; Plkst. 16.00 – 18.00 slidošana; Plkst. 18.00 – 19.30 hokejs; Plkst. 19.30 – 21.00 slidošana.
Baudīsim ledu un slidošanas priekus, kamēr laikapstākļi ir labvēlīgi! Tiekamies slidotavā!