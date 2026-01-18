Ko runā tīmeklī: labākie bērnības produkti
Kuram gan laiku pa laikam nepatīk ieslīgt nostaļģijā? Sociālajā tīklā "Threads" Ksenija padalījās par kādiem deviņdesmito gadu bērnības produktiem regulāri atcerās, pamudinot cilvēkus pastāstīt par saviem favorītiem.
Ksenija dalās, ka regulāri atceras šos trīs bērnības kārumus: "vaniļas pienu "Lāse", graužamām dražejām – pulksteni, ko varēja aplikt ap roku, un viltus "Rafaello", ko tirgoja uz svaru" un, viņasprāt, garšoja labāk nekā oriģinālās konfektes.
Evita komentē, ka viņai pietrūkst "Druvas" kukurūzas nūjiņu: "Neviens un nekad vairs nav stāvējis blakus šīm. Pērku tik daudz un dažādas, meklējot TO garšu un tekstūru. Nu nav, nav vairs pasaulē laimes!" Arī Linda piekrīt, piebilstot, ka ar pūdercukuru esot "labākās".
Lindas sarakstā ir šādi gardumi:
- Vecie "Jungle Pop" saldējumi;
- Karūna šokolādes batoniņš "Tiko";
- Paši pirmie "Ādažu" čipsi un oriģinālie 90. gadu "Pringles";
- "Staburadzes" cepumi pusmēness formā ar rozīnēm;
- Dzērvenes pūdercukurā.
Klinta min: "1. Kausēta siera desa "Gauja", ko varēja spiest laukā kā no tūbiņas un sūkt. 2. Vēl bija tāds skābais krējums mazā trauciņā ar baraviku garšu. 3. Jogurts ar lazdu riekstiem un tādiem lieliem, kraukšķīgiem gabaliņiem.”
Lelde papildina sarakstu, sakot, ka viņai "ļoti pietrūkst deviņdesmito gadu "Ādažu" sēņu čipsu oranžā pakā."" Kā arī viņa savā sarakstā iekļāvusi saldējumu "Solo", "Laimas" banānu konfektes, rozīņu saldējumu, kas pārdevās bez iepakojuma, "tikai ar lapiņu augšā".
Mārcis raksta: "Iebiezinātais piens ar cukuru, "Cido" ananāsu sula, bulciņas par 6–8 santīmiem, "Tukuma" piens, "Selgas" cepumi."
Starp cilvēku favorītiem bieži parādās zemeņu saldējums "Eva", konfektes "Chewits", batoniņš "Bingo", saldējums "Gaiziņš", šokolādes sviests, Rīgas salmiņi, "Princas" šokolādes.